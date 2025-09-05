تونس تسحق ليبيريا بثلاثية وتعزز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب تونس على نظيره ليبيريا بثلاثية نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقص حازم المستوى شريط الأهداف مبكرًا بعدما نجح في إحراز الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 5.

وأضاف فرجاني ساسي الهدف الثاني بالدقيقة 66.

بينما جاء الهدف الثالث عن طريق الياس سعد في الدقيقة 90+4.

وشهد التشكيل مشاركة محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط الأهلي، منذ البداية قبل أن يخرج كبديل في الدقيقة 53.

ويقع منتخب تونس في المجموعة التي تضم منتخبات ليبيريا وناميبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وساوتومي وبرينسيب.

تشكيل تونس أمام ليبيريا

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري - منتصر الطالبي - ديلان برون - مرتضى بن وناس.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري.

خط الهجوم: عمر العيوني - إلياس العاشوري - هشام مستوري.

وبتلك النتيجة ياتي تونس في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

