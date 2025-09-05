الجمعة 05 سبتمبر 2025
محافظات

حروق في الوجه والرقبة، إصابة رضيع انسكبت عليه مياه ساخنة بالوادي الجديد

أرشيفية، ڤيتو
أرشيفية، ڤيتو

أصيب طفل رضيع، اليوم الجمعة، بحروق متفرقة بالجسم، إثر انسكاب مياه ساخنة بقرية تابعة لمركز الخارجة في الوادي الجديد. 


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول رضيع مصاب بحروق لمستشفى الخارجة التخصصي. 


تبين إصابة " زين. م. خ"، عام ونصف عام، ومقيم بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة بجروح من الدرجة الأولى بمنطقة الصدر والرقبة والوجه إثر انسكاب مياه ساخنة عليه بمنزله بالقرية. 


جرى نقل الطفل المصاب لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج، ووضعه بقسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

