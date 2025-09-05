الجنيه الذهب يقفز لمستويات جديدة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 39000 جنيه للبيع و38800 جنيه للشراء.

وارتفعت أسعار الذهب بهذه الصورة نتيجة لزيادة الأسعار العالمية، وارتفاع أسعار الأونصة وتخطيها ٣٥٠٠ دولار للأونصة.

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل، وأن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني، وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.

وقالت الجمعية إنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.

وأوضح أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وإيفات.

قالت مجموعة "جولدمان ساكس" إن أسعار الذهب قد تقفز إلى ما يقرب من 5000 دولار للأونصة في حال تعرض مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأضرار، وقرّر المستثمرون تحويل نسبة صغيرة فقط من حيازاتهم في سندات الخزانة الأمريكية إلى المعدن الأصفر.

وأضاف محللو البنك، ومن بينهم سامانثا دارت، في مذكرة بحثية: "سيناريو تآكل استقلالية الفيدرالي سيقود على الأرجح إلى تضخم أعلى، وانخفاض في أسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل، وتراجع في مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وفي المقابل، يعد الذهب مخزنًا للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات"، بحسب وكالة بلومبرج.

وطرحت المذكرة عددًا من السيناريوهات المحتملة لمسار أسعار الذهب، مع توقع أساسي بوصول الأونصة إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026، وسيناريو ثان ببلوغ السعر 4500 دولار، وآخر يقدر بلوغ السعر نحو 5000 دولار في حال تحوّلت 1% فقط من السوق الخاصة لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب.

وسجل الذهب أداءً استثنائيا هذا العام، حيث قفز بأكثر من الثلث وبلغ مستوى قياسيًا في وقت سابق من الأسبوع، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وتوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، كما تلقى دعمًا إضافيا مؤخرا بعد تحركات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الفيدرالي، بما في ذلك محاولات لعزل الحاكمة ليزا كوك.

