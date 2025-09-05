الجمعة 05 سبتمبر 2025
خارج الحدود

زلزال جديد يضرب شرقي أفغانستان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ضرب زلزال جديد منطقة كونر شرقي أفغانستان في ثالث زلزال يضرب البلاد خلال أسبوع.

ولم تصدر السلطات الأفغانية أي بيانات عن درجة الهزة الأرضية على مقياس ريختر.

 

ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2205 أشخاص

 أفادت تقارير إخبارية، أمس الخميس، بارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى ما لا يقل عن 2205 أشخاص.


 ضحايا زلزال أفغانستان

 وشهد شرق أفغانستان يوم 31 أغسطس الماضي زلزالا هو الأقوى خلال الأعوام الماضية، أسفر عن مقتل الآلاف وإصابة أكثر من 3000 آخرين.

كما أفادت مصادر محلية، بأن المستشفى الرئيسي في مدينة جلال آباد ا لأقرب إلى بؤرة الزلزال، أصبح  ممتلئا فوق طاقته. 

بينما تواجه فرق الإنقاذ تحديات جسيمة في الوصول إلى الناجين بسبب وعورة التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة والانهيارات الصخرية.

وكانت السلطات الأفغانية وجهت طلبا رسميا إلى روسيا للمساعدة في أعمال الإغاثة إثر الزلزال المدمر، حيث أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف ذلك، قائلا: "الطلب الأفغاني يتم حاليا دراسته بشكل عاجل من قبل وزارة الطوارئ الروسية"، وأن الجانب الروسي يقيّم الاحتياجات الميدانية وآليات التنسيق الممكنة.

