زلزال جديد بقوة 5.4 درجة يضرب أفغانستان

ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق أفغانستان اليوم الجمعة، وفق ما ذكره المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، مشيرًا إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.



يأتي ذلك، بينما ضرب الزلزال المناطق الجنوبية الشرقية مساء الخميس، وفقا لمركز هيلمهولتز لعلوم الأرض في ألمانيا. ولم يتضح على الفور حجم الأضرار.

وتعد الهزة الأرضية فجر اليوم الجمعة، الرابعة على الأقل، منذ يوم الأحد الماضي، الذي شهد هزة أرضية بلغت شدتها 6 درجات على مقياس ريختر وأدت إلى مقتل المئات ودمار كبير بالمباني.

وضربت هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة يوم الثلاثاء، مما تسبب في حالة من الذعر وتعطيل جهود الإنقاذ، حيث انقطعت المزيد من الطرق بسبب تساقط الصخور.

وأكد حمد الله فطرت، المتحدث باسم طالبان، يوم الخميس أن عدد قتلى زلزال يوم الأحد الذي بلغت قوته 6.0 درجة قد ارتفع إلى 2205 قتلى، بزيادة عن التقديرات السابقة البالغة 1400 قتيل، مما يجعله أحد أخطر الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد منذ عقود.

وقال "لا تزال جهود الإنقاذ والبحث مستمرة، وقد نُصِبت خيام للمتضررين في مناطق مختلفة، ويستمر تسليم الإسعافات الأولية وإمدادات الطوارئ".

من الجدير ذكره أن أفغانستان معرضة بشدة للزلازل نظرًا لموقعها على خطوط الصدع التي تلتقي فيها الصفيحتان التكتونيتان الهندية والأوراسية.

