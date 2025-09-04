الخميس 04 سبتمبر 2025
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2205 أشخاص

أفغانستان، فيتو
أفغانستان، فيتو

 أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى ما لا يقل عن 2205 أشخاص.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان

 وشهد شرق أفغانستان يوم 31 أغسطس الماضي زلزالا هو الأقوى خلال الأعوام الماضية، أسفر عن مقتل الآلاف وإصابة أكثر من 3000 آخرين.

كما أفادت مصادر محلية، بأن المستشفى الرئيسي في مدينة جلال آباد الأقرب إلى بؤرة الزلزال، أصبح  ممتلئا فوق طاقته. 

بينما تواجه فرق الإنقاذ تحديات جسيمة في الوصول إلى الناجين بسبب وعورة التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة والانهيارات الصخرية.

وكانت السلطات الأفغانية وجهت طلبا رسميا إلى روسيا للمساعدة في أعمال الإغاثة إثر الزلزال المدمر، حيث أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف ذلك، قائلا: "الطلب الأفغاني يتم حاليا دراسته بشكل عاجل من قبل وزارة الطوارئ الروسية"، وأن الجانب الروسي يقيّم الاحتياجات الميدانية وآليات التنسيق الممكنة.

زلزال افغانستان ضحايا زلزال أفغانستان أفغانستان شرق أفغانستان

