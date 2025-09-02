زلزال جديد بقوة 5.52 درجات على مقياس ريختر يضرب أفغانستان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن زلزالا قويا جديدا هز ولاية كونر شرقي أفغانستان والمناطق الحدودية مع باكستان، بعد يوم واحد من زلزال مدمر ضرب البلاد وأدى لسقوط آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب.

زلزال جديد يضرب أفغانستان

وأفادت وكالة رويترز بأن قوة الزلزال الجديد -الذي هز جنوبي شرقي أفغانستان- بلغت 5.52 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد 34 كيلومترا شمال شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننجرهار.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان مؤخرا ارتفعت إلى أكثر من 1400 قتيل، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين مستمرة.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1400 قتيل

وشهد شرق البلاد يوم 31 أغسطس الماضي زلزالا هو الأقوى خلال الأعوام الماضية، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين.

كما أفادت مصادر محلية، بأن المستشفى الرئيسي في مدينة جلال آباد الأقرب إلى بؤرة الزلزال، أصبح ممتلئا فوق طاقته.

بينما تواجه فرق الإنقاذ تحديات جسيمة في الوصول إلى الناجين بسبب وعورة التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة والانهيارات الصخرية.

