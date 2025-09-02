الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال جديد بقوة 5.52 درجات على مقياس ريختر يضرب أفغانستان

زلزال أفغانستان
زلزال أفغانستان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن زلزالا قويا جديدا هز ولاية كونر شرقي أفغانستان والمناطق الحدودية مع باكستان، بعد يوم واحد من زلزال مدمر ضرب البلاد وأدى لسقوط آلاف الضحايا بين قتيل ومصاب.

زلزال جديد يضرب أفغانستان

وأفادت وكالة رويترز بأن قوة الزلزال الجديد -الذي هز جنوبي شرقي أفغانستان- بلغت 5.52 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد 34 كيلومترا شمال شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننجرهار.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء، بأن  حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان مؤخرا ارتفعت  إلى أكثر من 1400 قتيل، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين مستمرة.

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1400 قتيل

وشهد شرق البلاد يوم 31 أغسطس الماضي زلزالا هو الأقوى خلال الأعوام الماضية، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة نحو 3000 آخرين.

كما أفادت مصادر محلية، بأن المستشفى الرئيسي في مدينة جلال آباد الأقرب إلى بؤرة الزلزال، أصبح  ممتلئا فوق طاقته. 

بينما تواجه فرق الإنقاذ تحديات جسيمة في الوصول إلى الناجين بسبب وعورة التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة والانهيارات الصخرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفغانستان زلزال حصيلة ضحايا الزلزال باكستان

مواد متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1400 قتيل

قرى بأكملها دفنت تحت الأرض، حصيلة ضحايا مفجعة لزلزال أفغانستان وتدخل عاجل من روسيا

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي يستقر علي تشكيل جهازه الفني المؤقت لحين التعاقد مع الأجنبي

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads