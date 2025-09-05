قد تشير إلى أمراض خطيرة، 10 أعراض لا يجب تجاهلها مع التقدم في العمر

مع التقدم في السن، يميل الكثير من الأشخاص إلى تجاهل الأعراض الجديدة أو غير المألوفة، معتقدين أنها مجرد جزء طبيعي من عملية الشيخوخة. إلا أن بعض هذه الأعراض قد تكون بمثابة إنذار مبكر لمشاكل صحية أكثر خطورة تستدعي الانتباه الفوري.

ونستعرض في التقرير التالي 10 أعراض لا يجب تجاهلها عند التقدم في السن، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي. حيث تشير إلى الأصابة بـأمراض خطيرة تتطلب رعاية صحية عاجلة.

1. ضيق التنفس غير المعتاد

قد يكون ضيق التنفس (الزلة التنفسية) في بعض الحالات مؤشرًا على انسداد جزئي أو كلي في الشريان التاجي الذي يغذي القلب. ويُمكن أن يؤدي هذا الانسداد إلى نوبة قلبية.

من المهم عدم إهمال هذا العرض لمجرد عدم وجود ألم في الصدر، حيث إن أعراض النوبة القلبية قد تختلف من شخص لآخر.

يجب مراجعة الطبيب عند الشعور بضيق تنفس مزمن أو غير معتاد، والتوجه فورًا للطوارئ إذا صاحبه أي أعراض أخرى مثل ضغط أو ضيق في الصدر أو دوار.

2. صعوبة مفاجئة في الكلام أو فقدان التوازن

قد تكون أعراض السكتة الدماغية خفية، لكن يجب عدم تجاهلها. تشمل هذه الأعراض صعوبة مفاجئة في المشي، أو فقدان التوازن والتناسق الحركي، بالإضافة إلى الدوار الشديد، صعوبة الكلام، تلعثم الكلمات، تغيرات في الرؤية، وضعف أو خدر في الوجه، الذراعين، أو الساقين. يُعد طلب الرعاية الطارئة بشكل سريع أمرًا حاسمًا لتقليل المضاعفات أو منعها.

3. النزيف بعد انقطاع الطمث

يُعد النزيف المهبلي بعد انقطاع الطمث أمرًا غير طبيعي. قد لا يكون خطيرًا في بعض الأحيان، ولكنه قد يكون أيضًا علامة على وجود أنواع معينة من سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي.

لذلك، من الضروري استشارة الطبيب فورًا عند حدوثه، خاصة إذا كان متكررًا أو بلا سبب واضح.

4. ضعف الانتصاب

يُعرف ضعف الانتصاب (ED) أيضًا بالعجز الجنسي، ويُصبح أكثر شيوعًا مع التقدم في العمر.

وقد يرتبط أيضًا بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وحالات صحية أخرى.

يمكن أن يكون سببه جسديًا أو نفسيًا (مثل الإجهاد أو الاكتئاب)، وفي معظم الحالات، يمكن أن يحدث العلاج فرقًا.

5. الإمساك المستمر

الإمساك العارض شائع وقد يزداد بعد سن الخمسين. ومع ذلك، قد يشير الإمساك المستمر إلى وجود انسداد يمنع مرور البراز بشكل صحيح، مثل ورم أو ورم حميد.

قد يؤدي الإمساك المستمر أيضًا إلى انحشار البراز، وهي حالة تتراكم فيها الفضلات الصلبة في الأمعاء والمستقيم. يُعد العلاج ضروريًا لتخفيف الإمساك ومنع تفاقم الحالة.

6. تغير لون البراز إلى الأسود أو وجود دم فيه

يمكن أن يتغير لون البراز بشكل طبيعي بسبب الطعام أو الأدوية، لكن البراز الأسود أو المدمم قد يكون علامة على شيء أكثر خطورة. يشير البراز الأسود إلى وجود نزيف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، بينما يشير البراز الأحمر أو المدمم إلى نزيف في الجزء السفلي منه.

يجب مراجعة الطبيب عند ملاحظة هذه التغيرات، حيث يمكن أن تكون مؤشرًا على وجود قرح، بواسير، التهاب الرتوج، أو غيرها من أمراض الجهاز الهضمي.

7. تورم أو تغير لون الثدي

يجب على أي شخص يجد كتلة في الثدي أو يلاحظ تغيرات كبيرة في أنسجته أن يرى الطبيب. على الرغم من أن بعض الكتل حميدة، إلا أن الكتلة الصلبة قد تكون علامة على السرطان.

تشمل الأعراض الأخرى الشائعة لسرطان الثدي التورم، الألم، أو تغير اللون، بالإضافة إلى إفرازات الحلمة أو تغيرات الجلد. الكشف المبكر يُحدث فرقًا كبيرًا في العلاج.

8. آفات جلدية لا تلتئم

يتزايد خطر الإصابة بسرطان الجلد مع التقدم في السن. تظهر غالبية سرطانات الجلد في المناطق المعرضة للشمس، لكنها يمكن أن تظهر أيضًا في مناطق لا تتعرض للشمس كثيرًا.

يجب عدم تجاهل أي آفات أو شامات جلدية. الآفات التي تسبب الألم، تنزف، أو لا تلتئم قد تكون سرطانية. تشمل الأعراض الأخرى نتوءات لامعة، عقيدات حمراء، أو بقع بنية كبيرة.

9. أعراض الاكتئاب

يميل كبار السن وعائلاتهم إلى التركيز على المشكلات الجسدية أكثر من العاطفية. ولكن كبار السن معرضون بشكل أكبر للاكتئاب بسبب شعورهم بالوحدة والفقد.

تشمل أعراض الاكتئاب: الحزن، القلق، الشعور بانعدام القيمة، التعب غير المعتاد، فقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة، وتغيرات في الشهية وأنماط النوم. يُعد طلب المساعدة من الطبيب أو أخصائي الصحة النفسية أمرًا ضروريًا، حيث يمكن أن تتفاقم الأعراض بدون علاج.

10. الارتباك أو مشاكل الذاكرة المفاجئة

في حين أن التغير التدريجي في الذاكرة يعد جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، فإن التغيرات المفاجئة أو ظهور الارتباك قد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة، مثل: التهاب المسالك البولية، رد فعل على دواء، مشاكل في الغدة الدرقية، الجفاف، أو أورام الدماغ. في حين أن معظم هذه الحالات قابلة للعلاج، إلا أنها قد تكون أيضًا علامة على مرض الزهايمر أو أنواع أخرى من الخرف.

