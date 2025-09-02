الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل إستعداداته لتصفيات شمال إفريقيا (صور)

منتخب مصر موليد 2007،
منتخب مصر موليد 2007، فيتو

واصل منتخب مصر مواليد 2007، اليوم الثلاثاء، استعداداته في ثاني أيام معسكره التدريبي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، قبل المشاركة بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم للشباب نسخة 2027.

وخاض منتخب مصر مواليد 2007 مرانا قويا اليوم، تحت قيادة مديره الفنى وائل رياض 

موعد إنتهاء معسكر منتخب مصر مواليد 2007

انطلق، أمس الإثنين، معسكر منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة مديره الفنى وائل رياض، استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لـأمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها عام 2027 

قائمة منتخب مصر مواليد 2007

وكان أعلن وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول فى معسكر في الفترة من 1 حتى 6 سبتمبر المقبل ضمن برنامج الإعداد لتصفيات أمم أفريقيا التي تقام العام المقبل.

ويسعى جهاز منتخب مصر بقيادة وائل رياض المدير الفني إلى الاستقرار على أفضل العناصر التي تمثل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

انتقاء أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 خلال هذه المرحلة لاختبار وتقييم اللاعبين، وانتقاء العناصر القادرة على تمثيل مصر بشكل جيد والتأهل لبطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة بالعام 2027، ثم تحقيق الهدف الأهم وهو الصعود لكأس العالم للشباب 2027.

 

منتخب مصر مواليد 2007 تصفيات شمال افريقيا كأس الأمم للشباب نسخة 2027 وائل رياض مركز المنتخبات الوطنية

