إصابة شخص سقط من مرتفع بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

أصيب شخص باصابات مختلفة جراء سقوطه من مرتفع بإحدى العمائر بمدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بسقوط شخص من مرتفع

تلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد بسقوط شخص من مرتفع بإحدى البنايات في مدينة المستقبل السكنية في محافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابته.



انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.

الدفع سيارة إسعاف لنقل المصاب للمستشفى

كما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهو يعاني من جروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسد جراء الحادث الذى تعرض له.



وتبين أن المصاب يدعى محمد محمود محمد، يبلغ من العمر 46 عاما، من سكان مدينة المستقبل، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وأشتباه كسر بالحوض والعمود الفقرى والكتف الأيمن، مع جروح قطعية بفروة الرأس طولها حوالى من 3سم الى 5سم.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة

موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

