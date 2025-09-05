مصرع شاب سقط من مرتفع بفيلا خاصة في الإسماعيلية 

لقى شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه جراء سقوطه من مرتفع بفيلا خاصة بمنطقة جمعية العاشر من رمضان في محافظة الإسماعيلية.

سقوط شاب من مرتفع

وكانت الأجهزة المعنية، في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد بسقوط شاب من مرتفع داخل إحدى الفلل الخاصة بمنطقة جمعية العاشر من رمضان، مما أسفر عن وفاته.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية،إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان الشاب

ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بسيارة إسعاف حيث تم نقل جثمان الشاب المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتي بمجمع الإسماعيلية الطبي وذلك عقب حضور الشرطة، لتكون تحت تصرف النيابة.

بيانات الشاب المتوفي

وتبين أن الشاب المتوفي يدعى محمد أمين بسيونى، يبلغ من العمر 30 عاما من محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبها تجرى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب وقوع الحادث ومعرفة سبب سقوط الشاب من المرتفع، وذلك من خلال مناقشة المتواجدين مكان الحادث والشهود العيان.

