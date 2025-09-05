الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب سقط من مرتفع بفيلا خاصة في الإسماعيلية 

الاسعاف، فيتو
الاسعاف، فيتو

لقى شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه جراء سقوطه من مرتفع بفيلا خاصة بمنطقة جمعية العاشر من رمضان في محافظة الإسماعيلية.  

أمن الإسماعيلية يحقق مع 5 متهمين بعد مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار

جامعة الإسماعيلية الأهلية تحصد المركز الثاني للشطرنج في ملتقى الجلالة (صور)

سقوط شاب من مرتفع 

وكانت الأجهزة المعنية، في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد بسقوط شاب من مرتفع داخل إحدى الفلل الخاصة بمنطقة جمعية العاشر من رمضان، مما أسفر عن وفاته. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية،إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.  

 

 

الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان الشاب 

ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بسيارة إسعاف حيث تم نقل جثمان الشاب المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتي بمجمع الإسماعيلية الطبي وذلك عقب حضور الشرطة، لتكون تحت تصرف النيابة.   

 

بيانات الشاب المتوفي 

وتبين أن الشاب المتوفي يدعى محمد أمين بسيونى، يبلغ من العمر  30 عاما من محافظة كفر الشيخ. 

 

ومن جانبها تجرى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب وقوع الحادث ومعرفة سبب سقوط الشاب من المرتفع، وذلك من خلال مناقشة المتواجدين مكان الحادث والشهود العيان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية مصرع شاب بالإسماعيلية جمعية العاشر من رمضان مصرع شاب سقط من مرتفع بالإسماعيلية

مواد متعلقة

أمن الإسماعيلية يحقق مع 5 متهمين بعد مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار

أصغر منشد ديني بالإسماعيلية يبدع في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد بمسابقة دولة التلاوة (فيديو)

جامعة الإسماعيلية الأهلية تحصد المركز الثاني للشطرنج في ملتقى الجلالة (صور)

إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - بورسعيد

الأكثر قراءة

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

غينيا تفوز على الصومال بثلاثية في تصفيات كأس العالم

إيران: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد وسط تصاعد التوترات الإقليمية

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

يوسف ساليتش يعود للصورة في الأهلي بقوة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

يدعم قرار خفض الفائدة، الاقتصاد الأمريكي يضيف 22 ألف وظيفة خلال أغسطس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads