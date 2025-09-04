أصغر منشد ديني بالإسماعيلية يبدع في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد بمسابقة دولة التلاوة (فيديو)

أبدع الطالب حمزة محمد ابن منطقة الإسماعيلية الأزهرية، خلال مشاركته في مسابقة "دولة التلاوة" التي استضافتها مديرية أوقاف الإسماعيلية، حيث تلا آيات من الذكر الحكيم على لجنة الحكم الذين أشادوا بمشاركته بالمسابقة.

أصغر منشد ديني

ويُعد الطالب حمزة محمد أصغر منشد ديني وقارئ للقرآن الكريم، وهو طالب في الصف الأول الإعدادي بمعهد عمر بن عبد العزيز الأزهري بالإسماعيلية، يحب تلاوة القرآن والابتهالات الدينية.

الطالب حمزة محمد ابن منطقة الإسماعيلية الأزهرية، فيتو

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة

وأكد حمزة خلال تصريحاته لـ "فيتو" أنه بدأ حفظ القرآن الكريم وهو في عمر عامين سنوات، حيث كان يحفظ الفاتحة والمعوذات، وذلك بمساعدة والدته التي تعمل معلمة بالأزهر الشريف، وأتم حفظ 17 جزءًا من كتاب الله، بالإضافة إلى حفظه لعدد من المتون، وإجادته للتجويد.

الطالب حمزة محمد ابن منطقة الإسماعيلية الأزهرية، فيتو

سيرة ذاتية حافلة بالمشاركات

وذكر حمزة ابن منطقة الإسماعيلية الأزهرية، أنه شارك بالعشرات من المسابقات وحصل على عدد من التكريمات.

وأشاد بمسابقة " دولة التلاوة " بخاصة وأنها تتيح الفرصة للعشرات من الأطفال بل ومن مختلف الأعمار للتسابق على تلاوة كتاب الله عز وجل، وتعد تلك المسابقة هي فرصة عظيمة لاكتشاف المواهب القرآنية، من كافة المحافظات المصرية.

الطالب حمزة محمد ابن منطقة الإسماعيلية الأزهرية، فيتو

حلم وطموح المستقبل

وأضاف حمزة محمد ابن محافظة الإسماعيلية، إنه يود أن يختم كتاب الله تعالى، ويرغب في أن يصبح مهندسا للحسابات ليحقق الحلم الذي يحلم به.



ومن جهة أخرى تبدأ التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) لمسابقة دولة التلاوة الكبرى التي تقيمها وزارة الأوقاف من يوم السبت الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢٥ وحتى الخميس ١١ / ٩ / ٢٠٢٥م بأكاديمية الأوقاف الدولية.

ومن جانبها أهابت وزارة الأوقاف بجميع المديريات التنبيه على الأسماء التى تم الإعلان عنها بضرورة الحضور إلى أماكن انعقاد التصفيات كما هي موزعة؛ في تمام العاشرة صباحًا، وذلك لأداء التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) الخاصة بالمسابقة، وتهدف المسابقة إلى تقديم جيل جديد من القراء المتميزين أصحاب الصوت الحسن الذين يسيرون على خُطى عمالقة التلاوة المصرية.



