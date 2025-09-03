محافظ الإسماعيلية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، أنجلينا آيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية والوفد المرافق لها بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مروة كامل مدير العلاقات الخارجية بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من اللقاء،فيتو

الهدف من الزيارة

تأتي تلك الزيارة في إطار بحث أوجه التعاون المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة الإسماعيلية وخاصة في مجالات محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء حيث تم تطبيق هذه المحطات في محافظات أسوان والأقصر وبني سويف والفيوم وقطاع الاستثمار في المجال الزراعي.

واستهل أكرم اللقاء بالترحيب بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر والوفد المرافق لها، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بواحدة من أجمل مدن مصر وهي مدينة الإسماعيلية.

استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية

خلال اللقاء، استعرض أكرم الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية وخاصة في مجال التصنيع الزراعي والمحاصيل الزراعية والخضروات ذات الجودة العالية التي تشتهر بها المحافظة، منها المانجو والبرتقال والفراولة والسمسم والفول السوداني، مشيرًا الى حرص المحافظة على تقديم ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع لتوفير أكبر عدد من فرص التشغيل لشباب المحافظة.

وأشار أكرم إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمجال الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي، كما أنها تقدم حفنة من الإجراءات والتيسيرات اللازمة لدعم المستثمرين.

وقال أننا واجهنا العديد من التحديات، إلا أن القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية كانت قادرة على استيعاب تلك التحديات والصعوبات وقامت بتطوير القطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومحافظة الإسماعيلية كانت من أولى محافظات الجمهورية من حيث تطبيق المنظومة.

وأكد "أكرم" أن محافظة الإسماعيلية تمتلك المنطقة الحرة العامة وثلاث مناطق صناعية، وبها أكبر مصنع للملابس الجاهزة وأكبر مصنع للملابس الرياضية، كما أن هناك عدد من المصانع في مجال المستلزمات الطبية.

واضاف أننا نمتلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، والتي تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة.

وأكد أن الإسماعيلية تنظم العديد من المهرجانات منها مهرجان الإسماعيلية للمانجو الذي يعبر عن أهمية محصول المانجو للمحافظة، ومهرجان الربيع وأميرات الفراولة، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ومهرجان الهجن، ومؤخرًا ملتقى السمسمية الثالث، والذي يأتي بالتزامن مع اعتماد آلة السمسمية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو في ديسمبر الماضي.

وأضاف أكرم أننا أطلقنا مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" في أكتوبر الماضي والتي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الحقيقية، وتجسد رؤية مصر ٢٠٣٠ في بناء الإنسان وتمكين الشباب، وتركز المبادرة على التدريب العملي داخل المصانع والشركات، مما يمنح الطلاب والشباب فرصة حقيقية لاكتساب المهارات العملية والخبرات المطلوبة في بيئة عمل حقيقية، هذا يختلف عن التدريب النظري التقليدي، حيث يكتسب المتدربون فهمًا عميقًا لسير العمل، والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وحل المشكلات الفورية.

وأشارت السفيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان وثيقان، ويتمتعان بصداقة راسخة وعلاقات قوية في ظل تحديات جيوسياسية جسيمة، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، والمستثمر الأجنبي المباشر الأول فيها، نعمل معًا على إيجاد حلول دائمة للمنطقة".

وأضافت: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا المصريين في الحكومة والمجتمع، نساءً ورجالًا، شبابًا وأصغر سنًا، في جميع أنحاء البلاد، مع شركائنا وأصدقائنا في جامعة الدول العربية، سنعزز تعاوننا في مواجهة التحديات الاستراتيجية المشتركة".

وفي نهاية اللقاء، أهدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أنجلينا آيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية هدية تذكارية تقديرًا لجهودها.

جدير ذكره، أن أنجلينا آيخهورست بدأت مهام منصبها كسفيرة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر في ٢٤ مارس ٢٠٢٥ وذلك عقب شغلها منصب سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدي لبنان، وعملت في سوريا والأردن، وشغلت منصب المديرة، ثم المديرة التنفيذية لأوروبا، في هيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل.

