تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بمدرسة التكنولوجيا في الإسماعيلية (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا لتغطية حفل تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والذي أقامته محافظة الإسماعيلية بمسرح مدرسة التكنولوجيا.  

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي (صور)

انطلاق تصفيات دولة التلاوة في الإسماعيلية (فيديو وصور)

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وشهد الحفل كل من اللواء أكرم محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مؤتمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، ولفيف من الطلاب المتفوقين لأولياء أمورهم.   

 

 

 

بدء حفل التكريم 

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة أيمن موسي وكيل التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، والذى أكد خلالها عن فخرة لتفوق الطلاب من أبناء مدارس الإسماعيلية وأشار إلى جهود الأسر وأولياء أمورهم.  

فخر واشادة بالأزهر الشريف  

كما أكد الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الازهرية، عن فخره بحصول الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على إحدى المراكز على الجمهورية في الثانوية الأزهرية.  

وحث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية كافة الطلاب على استمرارهم في طلب العلم. 
 

 

إشادة بانجازات شباب وطلاب الإسماعيلية 

ومن جانبه أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن فخره وعرفانه بالجميل لمحافظة الإسماعيلية وشبابها وأسرها لحصولهم على مراكز متقدمة في الشهادات العامة والازهرية مشيدا بدور الأسر وأولياء الأمور في تفوق أبنائهم دراسيا.  

 

كنا تضمنت فعاليات الحفل تقديم عدد من العروض الفنية التي أداها طلبة وطالبات مدارس الإسماعيلية، وذلك وسط انبهار من الحضور الذين اشادوا بروعه الفقرات وبخاصة الفقرات التي قدمها الطلاب الصغار. 

