خطر يهدد صحة المصريين.. الداخلية تضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة في الأسواق.. تطالب المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات.. والعقوبة تصل للسجن 5 سنوات

تواصل وزارة الداخلية بالتعاون مع أجهزة التموين والطب البيطري تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمخازن الغذائية، بعدما تكشفت العديد من المخالفات التي تهدد صحة المواطنين.

وخلال الأسابيع الماضية، تم ضبط كميات ضخمة من الأطعمة الفاسدة والمغشوشة، بما في ذلك اللحوم والدواجن ومنتجات غذائية أخرى، كانت معدة للبيع في الأسواق.

ويأتي ذلك في وقت حساس يعاني فيه المواطنون من تزايد الشكوك حول سلامة بعض المنتجات المعروضة في الأسواق، خاصةً بعد انتشار حالات التسمم والتعرض لأمراض نتيجة تناول أغذية غير صالحة.

وفي التقرير التالي ترصد “فيتو” أبرز الجهود والحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية:

القليوبية: ضبط أجنحة دواجن فاسدة في مجزر غير مرخص

في واحدة من أكبر الضبطيات، شنت قوات الشرطة بالتعاون مع أجهزة التموين حملة تفتيشية على مجزر غير قانوني في منطقة الخانكة، حيث تم ضبط 625 كجم من أجنحة الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

المجزر كان يعمل دون ترخيص، وبالكشف على المنتجات تبين أنها تحتوي على مواد ملوثة تشكل خطرًا على الصحة العامة. تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر ضد المسؤولين عن المجزر المخالف.

الفيوم: ضبط لحوم مغشوشة منتهية الصلاحية

في حملة موسعة بمحافظة الفيوم، تمكنت فرق التفتيش من ضبط 57 كجم من اللحوم الفاسدة.

وشملت المضبوطات لحوم برازيلية مجمدة وكبدة مفرومة، تم العثور عليها في مخزن غير مرخص.

وجميع المنتجات التي تم ضبطها كانت منتهية الصلاحية وغير مُدرجة على العبوات، مما يشير إلى عمليات غش وتلاعب في المواد الغذائية المعروضة للبيع.

الوادي الجديد: أغذية مغشوشة تُعرض في السوق المحلي

في محافظة الوادي الجديد، تم ضبط 500 كجم من أغذية مغشوشة، شملت مخللات وعصائر غير صالحة للاستهلاك.

وتبين أن المصنع المسؤول عن هذه المنتجات كان يعمل بدون ترخيص، وأن المنتجات تحتوي على مواد حافظة غير قانونية قد تضر بالصحة. تم إغلاق المصنع وتحويل القائمين عليه إلى النيابة العامة.

سوهاج: مخللات وعصائر مغشوشة

في حملة أخرى بسوهاج، تم ضبط 6 أطنان من المخللات والعصائر المغشوشة التي تحتوي على مواد ضارة، وهذه المنتجات كانت تُوزع في أسواق المحافظة، وبتفتيش المصنع، تبين أنه يعمل دون الالتزام بالمواصفات الصحية. تم سحب العينات اللازمة لفحصها وتحليلها، وإغلاق المصنع بالشمع الأحمر.

دمياط: ضبط لحوم ودواجن فاسدة

في دمياط، ضبطت الأجهزة الرقابية 250 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة التي كانت تُعرض للبيع في الأسواق المحلية.

المواد المضبوطة كانت منتهية الصلاحية وتم تخزينها في ظروف غير صحية، مما يعرض صحة المواطنين لخطر التسمم الغذائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إغلاق المكان فورًا.

العقوبات القانونية: قوانين رادعة لحماية صحة المواطنين

بحسب قانون حماية المستهلك والغش التجاري، يعاقب كل من يبيع أو يوزع مواد غذائية مغشوشة أو منتهية الصلاحية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وقد تصل إلى 5 سنوات في حالات الغش الجسيم أو التسبب في إصابات صحية خطيرة، كما يتضمن القانون فرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات.

الحبس: في حال بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات.

الغرامات المالية: الغرامات تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، حسب حجم المخالفة.

إغلاق المنشآت: إذا تم ضبط مخالفة جسيمة، يمكن إغلاق المنشأة التجارية لمدة طويلة تصل إلى 5 سنوات.

المسؤولية عن التسمم: في حالة تسبب المنتجات الفاسدة في تسمم أو أضرار صحية، يمكن أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن وغرامات مالية ضخمة.

تستهدف هذه العقوبات حماية صحة المواطنين والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية في الأسواق المصرية.

استمرار الحملات الرقابية على الأسواق

أكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف محافظات مصر، لضمان توفير منتجات غذائية آمنة للمواطنين.

كما شددت على ضرورة تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تضر بالصحة العامة، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية في استخدام المنتجات المتاحة.

