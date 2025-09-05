الجمعة 05 سبتمبر 2025
أهالي بلبيس يشيعون جثامين شابين من ضحايا حادث الرشاح

تشييع جثامين شابين
تشييع جثامين شابين من ضحايا حادث الرشاح

 شيّع المئات من أهالي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، عقب صلاة الجمعة، جثامين الشابين يونس البطريق وعمر مختار، اللذين لقيا مصرعهما غرقا مع آخرين، عقب سقوط سيارتهما برشاح كوبري ملوينا، وذلك من مسجد التوحيد ببلبيس، في جنازة مهيبة تخللتها مشاهد الحزن والصدمة.

الإنقاذ النهري يواصل البحث عن مفقودين في حادث غرق سيارة بالشرقية

مصرع 5 شباب بينهم يونس البطريق وعمر مختار في حادث مأساوي بالشرقية

 كانت محافظة الشرقية شهدت فجر اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا إثر سقوط سيارة ملاكي يستقلها 6 شباب في الرشاح الملاصق لكوبري ملوينا بمدينة بلبيس، أثناء عودتهم من حفل زفاف، ما أسفر عن مصرع وفقد 5 شباب بينما نجا شاب واحد يُدعى محمد مختار سراج بأعجوبة.

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

انتشال جثماني الشابين، وتتواصل جهود البحث عن باقي الضحايا المفقودين

 تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين الشابين، فيما تتواصل جهود البحث عن باقي الضحايا المفقودين، وسط أجواء من الترقب والحزن بين الأهالي.

جانب من الحادث،فيتو
جانب من الحادث،فيتو

 وأكدت مصادر طبية بمستشفى بلبيس المركزي، استقبال الجثمانين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب استيفاء الإجراءات القانونية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

ضحايا الحادث،فيتو
ضحايا الحادث،فيتو
ضحايا الحادث،فيتو
ضحايا الحادث،فيتو
ضحايا الحادث،فيتو
ضحايا الحادث،فيتو

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي 

الحادث المروع خلّف حالة من الحزن العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما خيمت أجواء من الصدمة والأسى على مدينة بلبيس التي ودعت أبناءها في مشهد إنساني مؤلم.

