الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير الممشى السياحي وكورنيش الترعة الإبراهيمية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد الممشى السياحي، فيتو

أجرى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولة تفقدية بحي شرق مدينة أسيوط تابع خلالها أعمال التطوير والتجميل التي تتم بممشى أسيوط السياحي وكورنيش الترعة الإبراهيمية والمنطقة المحيطة بميدان الحرب والسلام والنافورة الموجودة بالميدان وذلك ضمن جولاته اليومية لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها وفقًا لخطة تجميل المحافظة والتي تتضمن تطوير الشوارع والميادين بعواصم المدن والأحياء للنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي وخلق بيئة حضارية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

 

محافظ أسيوط أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالكورنيش 

 

حيث تفقد محافظ أسيوط أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يجري تنفيذها بممشى أسيوط السياحي المطل على الترعة الإبراهيمية بشارع أحمد حسن الباقوري بنطاق حي شرق كما تفقد كورنيش الترعة الإبراهيمية والمنطقة المحيطة بميدان الحرب والسلام وأعمال تطوير النافورة الموجودة بالميدان وتفقد أيضًا مبنى المجلس المحلي المواجه لديوان عام المحافظة موجهًا بتطويره ورفع كفاءته ليليق به كونه أحد المباني ذات الطراز المعماري الفريد.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتطوير المرافق العامة وتوفير بيئة حضارية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير ممشى أسيوط السياحي يتضمن تحسين الإنارة ورفع كفاءته، لإستقبال المواطنين خلال حفل الإفطار الجماعي الذي تنظمه المحافظة كما تم رفع كفاءة ميدان الحرب والسلام بحي شرق من خلال دهانات جمالية وتزويد الإنارة، مع مراعاة الحفاظ على الهوية البصرية والبعد البيئي والحضاري خلال التطوير لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تركيب أعمدة إنارة بطريق صدفا أبوتيج (صور)

تطوير ورفع كفاءة مرسى أسيوط (صور)

 

وأكد أبوالنصر أن محافظة أسيوط تسعى بكل جهد في تطوير وتجميل وتحسين المظهر العام للمدينة وإحداث نقلة حضارية لشوارعها أمام مواطنيها وزائريها لافتًا إلى أن المحافظة وضعت خطة لتجميل وتطوير عدد من الشوارع والميادين خلال الفترة الحالية لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في عمليات التطوير والتجميل، معربًا عن أمله في أن تشهد أسيوط في الفترة القادمة مزيدًا من التطوير في مختلف المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، في تحسين مستوى الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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