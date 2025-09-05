الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توزيع 120 حقيبة مدرسية على الأيتام والأولى بالرعاية في أسيوط (صور)

توزيع ١٢٠ حقيبة مدرسية
توزيع ١٢٠ حقيبة مدرسية بمشتملاتها على الأيتام بأسيوط،فيتو

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الكرنفال السنوي لتوزيع 120 حقيبة مدرسية متكاملة بمشتملاتها من الأدوات المكتبية والمدرسية على الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، بنادي العاملين بالمحافظة بحي شرق.

يأتي ذلك بالتعاون مع جمعية العفاف للنهوض بالمرأة وتنمية المجتمع، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2025 /2026، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

حضر الكرنفال وتوزيع الحقائب كلا من: الدكتورة عفاف جاد الله رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، وعزة عبدالـعـال مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وأسماء مصطفى المدير التنفيذي للجمعية، ومحمود أنور مدير نادي العاملين بالمحافظة.

تسليم الحقائب المدرسية للأطفال الأيتام 

وقام محافظ أسيوط بتسليم الحقائب المدرسية للأطفال، كما تفقد أنشطة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة التي قدمت للأطفال فعاليات متنوعة شملت الرسم والتلوين وإعارة الكتب، فضلًا عن احتوائها على مكتبة إلكترونية وخدمات الإنترنت، واطلع على معرض للمشغولات اليدوية والحرفية والأعمال الفنية المتنوعة.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة الأطفال احتفالهم بقرب بدء العام الدراسي، مهنئًا الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، وموجهًا رسالة للأطفال بضرورة الجد والاجتهاد في دراستهم لبناء مستقبل أفضل لهم ولمصر.

التوسع في برامج الحماية المدنية ومبادرات الأسر الأولى بالرعاية

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بالأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم المبادرات المجتمعية والتكافلية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بالدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذا المجال.

محافظ أسيوط يكلف بالمتابعة الطبية لفتيات دار أيتام

محافظ أسيوط يهدي التلاميذ الأيتام والأسر الأولى بالرعاية 200 لحاف وحقيبة مدرسية (فيديو)

ودعا محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الفئات الأكثر احتياجًا في صدارة أولوياتها.

أسيوط اسيوط اليوم الادوات المكتبية الاسر الاولي بالرعاية الاطفال الايتام التضامن الاجتماعي العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2025 المولد النبوي المولد النبوي الشريف بدء العام الدراسي الجديد فرع مكتبة مصر العامة محافظ أسيوط محافظة اسيوط مكتبة مصر العامة

