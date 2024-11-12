الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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محافظات

انطلاق حملة للتسوية ووضع بلدورات وانترلوك لشارع داير ساحل سليم أسيوط

تسوية الطرق بصدفا
تسوية الطرق بصدفا أسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تسوية وإزالة المعوقات بشارع داير بمركز ساحل سليم تمهيدًا للبدء في إعادة الرصف وفقًا للخطة الإستثمارية 2024 /2025 وذلك لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم وتحسين الحالة العامة للشوارع والميادين. 

 

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

 تمهيد وتسوية وإزالة العوائق والتعديات لشارع داير 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز قامت بتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة العوائق والتعديات لشارع داير بمركز ساحل سليم تمهيدًا لبدء المراحل النهائية للرصف المقرر له بطول ٢ كم وعرض ١٠م فضلًا عن وضع بلدورات وبلاط الانترلوك لتحديد الأرصفة قبل أعمال الرصف على أن يتم رصف باقي الشوارع تباعًا وفقًا للخطة الموضوعة وذلك لتيسير وتسهيل حركة السير والمرور. 

 

محافظ أسيوط يتابع خطة مشروعات رصف الطرق

انطلاق حملات مكثفة لتمهيد الطرق والنظافة بشوارع ساحل سليم بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعة نواب رئيس المركز لمراحل العمل أولًا بأول وذلك للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ووفقًا للجدول الزمني المقرر لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وحدة الرصف بالمحافظة ومسئولي الإشغالات ومسؤول الحملة الميكانيكية ومسئولي الإدارات وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

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