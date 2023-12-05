مرطبات للبشرة المختلطة، من الطبيعة ومفعولها مذهل

مرطبات للبشرة المختلطة، هو أفضل ما تحتاجه هذه البشرة خلال فصل الشتاء، فالبشرة المختلطة هي نوع من أنواع البشرة التي تتميز بوجود مناطق جافة ومناطق دهنية على الوجه. عادة ما تكون المناطق الدهنية في منطقة الجبهة والأنف والذقن (منطقة T)، بينما تكون المناطق الجافة في الخدين وحول العينين.



وأشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن الغدد الدهنية الموجودة في الجلد تنتج الزهم، وهو زيت طبيعي يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها. ومع ذلك، في حالة البشرة المختلطة، تكون الغدد الدهنية في منطقة T أكثر نشاطًا من الغدد الدهنية في المناطق الأخرى من الوجه. هذا يؤدي إلى ظهور اللمعان في منطقة T، بينما تصبح المناطق الأخرى جافة.

Advertisements

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أنه يمكن أن تعاني البشرة المختلطة من مجموعة متنوعة من المشاكل، بما في ذلك:

اللمعان في منطقة T

الجفاف في المناطق الأخرى من الوجه

حب الشباب

المسام الواسعة

التجاعيد المبكرة

نصائح للعناية بالبشرة المختلطة

وتقدم خبيرة العناية بالبشرة والجسم، مجموعة من النصائح للعناية بالبشرة المختلطة:

تنظيف بشرتك مرتين يوميًا باستخدام غسول لطيف مصمم للبشرة المختلطة.

استخدام مرطب مصمم للبشرة المختلطة. يجب أن يكون المرطب خفيف الوزن وغير دهني حتى لا يسد المسام في منطقة T.

استخدام مقشر لطيف مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة خلايا الجلد الميتة.

استخدام واقي من الشمس يوميًا لحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس.

استخدمي غسولًا يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك للمساعدة في إزالة الزيوت الزائدة ومنع حب الشباب.

استخدمي مرطبًا يحتوي على سيراميد أو حمض الهيالورونيك للمساعدة في ترطيب البشرة دون أن يصبح دهنيًا.

استخدمي مقشرًا يحتوي على حمض اللاكتيك أو حمض اللبنيك للمساعدة في تقشير المناطق الجافة من بشرتك.

ترطيب البشرة

مرطبات للبشرة المختلطة من الطبيعة

وتقدم خبيرة العناية بالبشرة والجسم، فيما يلي بعض المرطبات الطبيعية للبشرة المختلطة:

جل الصبار

جل الصبار هو مرطب طبيعي رائع للبشرة المختلطة. إنه مهدئ ومملوء بالعناصر الغذائية ويساعد على الحفاظ على ترطيب البشرة دون أن يصبح دهنيًا.

زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا هو زيت طبيعي آخر رائع للبشرة المختلطة. إنه مشابه لزيت الزهم الطبيعي للبشرة، لذلك فهو لا يسد المسام ويساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة.

زبدة الشيا

زبدة الشيا هي مرطب طبيعي غني بالعناصر الغذائية يساعد على ترطيب البشرة دون أن يصبح دهنيًا. كما أنه يساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب.

زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو هو زيت طبيعي غني بالعناصر الغذائية يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها. كما أنه يساعد على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو هو زيت طبيعي خفيف الوزن يساعد على ترطيب البشرة دون أن يصبح دهنيًا. كما أنه يساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب.

اصنعي مرطبك بنفسك

يمكنك أيضًا صنع مرطبك الطبيعي الخاص للبشرة المختلطة باستخدام هذه المكونات. فيما يلي وصفة واحدة:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

الخطوات:

اخلطي جميع المكونات معًا في وعاء صغير.

انقلي المزيج إلى وعاء زجاجي أو برطمان.

استخدمي المزيج كغسول مرطب يوميًا.

يمكنك تعديل هذه الوصفة حسب احتياجات بشرتك. على سبيل المثال، إذا كانت بشرتك جافة، يمكنك إضافة المزيد من جل الصبار أو زيت الزيتون. وإذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك إضافة المزيد من زيت الجوجوبا أو زبدة الشيا.