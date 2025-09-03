أفضل طريقة لتنظيف البشرة والحفاظ على جمالك في المنزل

تنظيف البشرة يعتبر من أهم خطوات العناية اليومية التي تساعد فى الحفاظ على نضارتها وصحتها، كما أنه يحميها من المشاكل الشائعة مثل الحبوب، الرؤوس السوداء، والجفاف.

ولكي تكون عملية تنظيف البشرة فعالة، يجب أن تتم بطريقة صحيحة وباستخدام منتجات مناسبة لنوع البشرة وآمنة واقتصادية أيضا.

أهمية تنظيف البشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن البشرة، تتعرض يوميا لعوامل عديدة تؤثر على صحتها، مثل الأتربة، والملوثات، أشعة الشمس، وبقايا مستحضرات التجميل، وهذه العوامل تؤدي إلى انسداد المسام وتراكم الشوائب، مما يسبب ظهور الحبوب وفقدان الحيوية، لذلك، تنظيف البشرة بشكل منتظم أمر ضرورى لأنه يساعد على:

إزالة الأوساخ والشوائب المتراكمة.

السماح للبشرة بالتنفس وتجديد الخلايا.

تعزيز امتصاص منتجات العناية الأخرى مثل السيروم والكريمات.

تقليل فرص الإصابة بالتهابات البشرة وظهور الرؤوس السوداء.

أفضل طريقة لتنظيف البشرة فى المنزل

أفضل طريقة خطوات لتنظيف البشرة

وأضافت نادية، أن هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها لتنظيف البشرة بشكل مثالى، منها:-

إزالة المكياج إن وجد، وإذا كنتى تستخدمين مستحضرات تجميل، فالخطوة الأولى تكون بإزالتها باستخدام مزيل مكياج مناسب، مثل مزيلات على شكل ماء ميسيلار للبشرة الحساسة، أو زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لإزالة المكياج المقاوم للماء، وهذه الخطوة أساسية لأنها تمنع تراكم بقايا المكياج داخل المسام.

غسل الوجه بغسول مناسب، زاختيار الغسول المناسب يعتمد على نوع البشرة، فالبشرة الدهنية تحتاج غسول جل يحتوي على حمض الساليسيليك للتحكم في إفراز الدهون، والبشرة الجافة، تحتاج غسول كريمي يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجلسرين أو حمض الهيالورونيك، أما البشرة الحساسة تحتاج غسول لطيف وخالي من العطور لتقليل التهيج.

ينصح بغسل الوجه مرتين يوميا، صباحا ومساء، لتجنب تراكم الأوساخ دون أن يتعرض الجلد للجفاف.

يمكن تعريض الوجه لبخار ماء دافئ لمدة 5 إلى 10 دقائق مرة أو مرتين أسبوعيا، وهذه الخطوة تساعد على فتح المسام وتسهيل إزالة الشوائب والرؤوس السوداء.

التقشير خطوة مهمة للتخلص من خلايا الجلد الميتة سواء التقشير الكيميائي باستخدام منتجات تحتوي على أحماض الفواكه أو حمض الساليسيليك، أو التقشير الطبيعي باستخدام السكر والعسل أو دقيق الشوفان، ويفضل القيام بالتقشير مرة أو مرتين أسبوعيا فقط، لأن الإفراط فيه قد يسبب تهيج البشرة.

بعد غسل الوجه، يستعمل التونر لإعادة توازن درجة الحموضة للبشرة، وغلق المسام، ويمكن اختيار تونر طبيعي مثل ماء الورد أو منتجات مخصصة تحتوي على مكونات مهدئة.

الترطيب مهم حتى البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب، لأن الترطيب يمنع إفراز الدهون الزائدة، والبشرة الجافة تحتاج كريم غني ومغذي، أما البشرة الدهنية تحتاج جل أو لوشن خفيف غير دهني، والبشرة الحساسة تحتاج مرطب يحتوي على مكونات طبيعية مهدئة مثل الألوفيرا.

الحماية من الشمس خطوة لا غنى عنها، حيث إن التعرض المباشر لأشعة الشمس يسرع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، لذلك يجب استخدام واقى من الشمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يوميا.

تجنبي غسل الوجه بالماء الساخن لأنه يسبب جفاف وتهيج، واستخدمي مناشف ناعمة ونظيفة لتجفيف الوجه بلطف دون فرك، لا تفرطي في تنظيف البشرة، لأن الإفراط يؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية المهمة.

اهتمي بالنظام الغذائي وشرب الماء بكثرة، فصحة البشرة تبدأ من الداخل.

النوم الجيد يقلل من الإجهاد الذي ينعكس على مظهر البشرة.

