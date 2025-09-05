الفراعنة ومحاربو إثيوبيا وجهًا لوجه الليلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. من يحرس عرين المنتخب؟.. مرموش الأغلى في الملعب.. وهذه فرص مصر في التأهل لكأس العالم

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن المدير الفني، مواجهة حاسمة، مساء اليوم الجمعة، أمام منتخب إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026



ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها أمام إثيوبيا، في مباراة الفريقين الليلة على ملعب استاد القاهرة

بحسب مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، فإن حسام حسن ينوي دخول المواجهة أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي - محمود صابر - أحمد مصطفى زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

مرموش الأعلى.. القيمة التسويقية لمنتخب مصر



وبالنظر إلى القيمة التسويقية للمنتخبين نجد أن منتخب مصر تبلغ قيمته التسويقية 159.20 مليون يورو.

ويتصدر القائمة عمر مرموش لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إذ تبلغ قيمته التسويقية 75 مليون يورو، ويأتي خلفه محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إذ تبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو، ومصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي إذ تبلغ قيمته التسويقية 5 ملايين يورو، ويتساوى معه محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي.

القيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا

أما منتخب إثيوبيا، وحسب ترانسفير ماركت، لا يوجد قيمة تسويقية لمنتخب إثيوبيا، وكل ما ذكره هو القيمة التسويقية للاعب كينيان ماركنيه لاعب نادي الشباب العربي التقدمي الليبي، والتى تبلغ قيمته التسويقية 125 ألف يورو، مما يظهر وجود فارق ضخم ما بين القيمة التسويقية لمنتخب مصر، والقيمة التسويقية لمنتخب إثيوبيا.

مصر تقترب من التأهل إلى كأس العالم

ويقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحقيق حلم الصعود لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى بعد الظهور الأخير في روسيا بنسخة 2018.

ويحسم منتخب مصر التأهل لنهائيات كأس العالم بصورة مباشرة، حال تحقيق الفوز في الجولتين المقبلتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو.

أما في حال التعادل في لقاء والفوز في الأخر يتأجل الحسم للتوقف القادم، وفي حال لم ينجح المنتخب في حصد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم في التوقف الجاري بسبب التعادل في لقاء والفوز بمثله أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، سيكون في حاجة لحصد نقطتين خلال توقف أكتوبر، أمام جيبوتي وغينيا بيساو.

يذكر أن أي تعثر لمنتخب بوركينا، يحسم الأمر لصالح منتخب مصر.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر حاليًّا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، من الفوز في خمسة مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

منتخب مصر 16 نقطة

بوركينا فاسو 11 نقطة

غينيا بيساو 7 نقاط

اثيوبيا 6 نقاط

جيبوتي نقطة واحدة

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

