منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا غدًا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته، مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا غدا الجمعة في العاشرة مساءً ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية وجمل فنية وتسديد على المرمى ثم تقسيمة في نهاية المران حرص الجهاز الفني بقيادة التوأم على تجربة أكثر من جملة خلال المران.

حرص وزير الثقافة أحمد فؤاد على حضور مران منتخب مصر وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة ومحمد أبو حسين عضو اتحاد الكرة.

