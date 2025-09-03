الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن يدفع بمثلث الرعب الهجومي في مواجهة إثيوبيا

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اختياراته بشأن العناصر التي ينوي الدفع بهم في المثلث الهجومي بتشكيلة الفراعنة أمام إثيوبيا، في اللقاء المحدد إقامته بعد غد الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

مثلث الرعب الهجومي في تشكيلة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن، قرر إشراك مثلث الرعب الهجومي ضمن التشكيلة الأساسية للفراغنة في مواجهة إثيوبيا، والمتمثلة في محمد صلاح كجناح أيمن وعمر مرموش كجناح أيسر ومصطفى محمد في مركز رأس الحربة.

فيما يلعب أحمد زيزو في مركز 10 خلف رأس الحربة.

فتح مران منتخب مصر لوسائل الإعلام

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أن مران الفريق سيكون مفتوحا غدا أمام رجال الإعلام والمصورين لمدة 15 دقيقة من الساعة السابعة والربع مساء، حتى السابعة والنصف، على ملعب استاد القاهرة الدولي  

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم اثيوبيا حسام حسن محمد صلاح عمر مرموش

مواد متعلقة

استدعاء أحمد هاني لمعسكر منتخب مصر الثاني بالإسماعيلية

حسام حسن يستقر على رباعي الدفاع في تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا

محترف وحيد، منتخب إثيوبيا يواجه مصر بالبدلاء في تصفيات كأس العالم

الطريق إلى المونديال.. منتخب مصر يستعد لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. اكتمال الصفوف بانضمام صلاح ومرموش.. وودية في أمريكا استعدادًا للفراعنة

