حسام حسن يدفع بمثلث الرعب الهجومي في مواجهة إثيوبيا

حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، اختياراته بشأن العناصر التي ينوي الدفع بهم في المثلث الهجومي بتشكيلة الفراعنة أمام إثيوبيا، في اللقاء المحدد إقامته بعد غد الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

مثلث الرعب الهجومي في تشكيلة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن، قرر إشراك مثلث الرعب الهجومي ضمن التشكيلة الأساسية للفراغنة في مواجهة إثيوبيا، والمتمثلة في محمد صلاح كجناح أيمن وعمر مرموش كجناح أيسر ومصطفى محمد في مركز رأس الحربة.

فيما يلعب أحمد زيزو في مركز 10 خلف رأس الحربة.

فتح مران منتخب مصر لوسائل الإعلام

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أن مران الفريق سيكون مفتوحا غدا أمام رجال الإعلام والمصورين لمدة 15 دقيقة من الساعة السابعة والربع مساء، حتى السابعة والنصف، على ملعب استاد القاهرة الدولي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.