أكاد من فرط الجمال أذوب، مشاهد من "السنة للسنة" في حفل التهامي بالمولد النبوي (فيديو)

شهدت احتفالية المولد النبوي الشريف التي أقامها صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، مساء أمس الخميس بسور القاهرة الشمالي، إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث توافد مئات المحبين للاستماع إلى ابتهالات الشيخ محمود التهامي. وتحولت أروقة المكان إلى مسرح لتفاعل روحي فريد.

إقبال جماهيري وتدافع غير مسبوق بحفل التهامي

منذ ساعات مبكرة، بدأت جموع محبي الشيخ محمود التهامي في التوافد على سور القاهرة الشمالي، ما أدى إلى امتلاء الأماكن المخصصة للجمهور قبل بدء الحفل.

أمام هذا الإقبال، اضطرت قوات الأمن إلى منع المزيد من الدخول، ما دفع العديد من العشاق للتجمع أمام البوابة في محاولة يائسة لحضور الحفل.

وأظهر عدد كبير منهم إصرارًا غير عادي على الاستماع إلى مدح النبي، حيث قاموا بتسلق السور والجلوس عليه لمتابعة الحفل، بينما نجح البعض الآخر في الدخول بعد التدافع والركض نحو البوابة. هذا الإصرار الجماهيري يؤكد مكانة الشيخ التهامي الخاصة في قلوب محبيه، الذين يحرصون على التواجد في كل مناسبة يحييها.

رحلة روحانية في مدح النبي بصوت التهامي

وافتتح الشيخ محمود التهامي الحفل بالأنشودة الشهيرة التي يطلبها الجمهور دائمًا "أكاد من فرط الجمال أذوبُ"، ليغرق الحضور في عالم من الروحانيات.

وقدم التهامي باقة من الابتهالات والأناشيد النبوية العطرة، التي مزجت بين الأصالة والتجديد، عاكسةً روح المولد النبوي بمعانيه السامية من المحبة والتسامح والسلام.

وتفاعل الجمهور كان استثنائيًا، حيث انخرط العديد من الحضور في الرقص الصوفي على ألحان فرقة الشيخ التهامي ومدح الرسول. هذا التفاعل الروحي يعكس قوة الإنشاد الديني وقدرته على التواصل مع الجمهور على مستويات عميقة.

التهامي يختم حفله ب"صعيدة يا رسول الله"

وسأل التهامي الحضور عن عدد القادمين من محافظات الصعيد، ليجيب الجمهور بهتافات عالية. وفاجأهم الشيخ بأداء أنشودة "صعيدة يا رسول الله"، التي أشعلت حماس الحضور وأضافت أجواءً من الفرح والروحانية إلى الحفل.

واختتم الشيخ محمود التهامي حفله في أجواء روحانية لا تُنسى، تاركًا الجمهور في حالة من السكينة والبهجة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى حماية التراث المصري وإبراز مكانته كركيزة أساسية في صياغة الحاضر وبناء مستقبل قائم على القيم الروحية والثقافية الأصيلة، التي يمثلها فن الإنشاد الديني.

