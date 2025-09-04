الخميس 04 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

إقبال كبير على حفل محمود التهامي بسور القاهرة الشمالي (فيديو وصور)

محمود التهامي، فيتو
محمود التهامي، فيتو

شهد حفل محمود التهامي بسور القاهرة الشمالي، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي إقبالا جماهيريًا كبيرًا قبل انطلاقه بدقائق قليلة.

وحرص عدد كبير من محبي الشيخ محمود التهامي على حضور الحفل، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاستماع لمدح النبي صلى الله عليه وسلم.

 

الشيخ محمود التهامي

 

ومن المقرر أن يقدم التهامي باقة من الأناشيد والابتهالات النبوية العطرة، في مزيج يجمع بين الأصالة والتجديد، ويعكس روح المناسبة بما تحمله من معاني المحبة والتسامح والسلام.

 

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز رسالتها الوطنية في حماية التراث المصري، وإبراز مكانته بوصفه ركيزة أساسية في صياغة الحاضر وبناء مستقبل يقوم على القيم الروحية والثقافية الأصيلة.

 

