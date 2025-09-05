ذابوا رقصا، التهامي يلهب روحانيات جمهوره في احتفال المولد النبوي بسور القاهرة الشمالي (فيديو)

احتفل الشيخ محمود التهامي مع جمهوره مساء أمس الخميس بالمولد النبوي الشريف في سور القاهرة الشمالي، والذي نظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

وانتقل جمهور الشيخ التهامي إلى عالم الروحانيات مع صوت المنشد الشيخ محمود التهامي، حيث أخذ عدد كبير من الحضور بالرقص الصوفي على ألحان فرقة التهامي ومدح الرسول بصوت المنشد.

حفل التهامي بسور القاهرة الشمالي

وتجمع عدد كبير محبي الشيخ أمام بوابة سور القاهرة الشمالي، ولكن لاكتمال العدد لم يتمكنوا من الدخول والذي دفعهم لتسلق السور والجلوس عليه في محاولة للاستماع للتهامي بأي طريقة يستطيعونها.

وأبدع الشيخ محمود التهامي في احتفال المولد النبوي بسور القاهرة الشمالي بغناء الأنشودة الأقرب لقلوب جمهوره “أكاد من فرط الجمال أذوبُ”، فيحرص جمهور المنشد محمود التهامي على طلب الأغنية من بداية كل مناسبة يحييها الشيخ إلى آخرها، ولم يختلف احتفاء التنمية الثقافية بالمولد النبوي الشريف عن غيرها، حيث كانت الأغنية التي افتتح بها التهامي الحفل نظرًا لطلب الجمهور.

وشهد حفل محمود التهامي بسور القاهرة الشمالي إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا قبل انطلاقه، حيث حرص عدد كبير من محبي الشيخ محمود التهامي على حضور الحفل، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاستماع لمدح النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ محمود التهامي

وقدم التهامي باقة من الأناشيد والابتهالات النبوية العطرة، في مزيج يجمع بين الأصالة والتجديد، ويعكس روح المناسبة بما تحمله من معاني المحبة والتسامح والسلام.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز رسالتها الوطنية في حماية التراث المصري، وإبراز مكانته بوصفه ركيزة أساسية في صياغة الحاضر وبناء مستقبل يقوم على القيم الروحية والثقافية الأصيلة.

