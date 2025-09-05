الجمعة 05 سبتمبر 2025
جمهور التهامي يعتلي سور القاهرة الشمالي للاستماع لأغانيه في احتفالية المولد النبوي (فيديو)

جمهور الشيخ محمود
جمهور الشيخ محمود التهامي، فيتو

تسلق عدد كبير من محبي وعشاق الشيخ محمود التهامي سور القاهرة الشمالي للاستماع لمدح الرسول بصوت الشيخ في المولد النبوي الشريف، وذلك في الاحتفالية التي نظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي مساء أمس الخميس.

جمهور التهامي يعتلي سور القاهرة الشمالي للاستماع لأغانيه في احتفالية المولد النبوي (1)
جمهور التهامي يعتلي سور القاهرة الشمالي للاستماع لأغانيه في احتفالية المولد النبوي (1)

وتجمع عدد كبير محبي الشيخ أمام بوابة سور القاهرة الشمالي، ولكن لاكتمال العدد لم يتمكنوا من الدخول والذي دفعهم لتسلق السور والجلوس عليه في محاولة للاستماع للتهامي بأي طريقة يستطيعونها.

وأبدع الشيخ محمود التهامي في احتفال المولد النبوي بسور القاهرة الشمالي بغناء الأنشودة الأقرب لقلوب جمهوره “أكاد من فرط الجمال أذوبُ”، فيحرص جمهور المنشد محمود التهامي على طلب الأغنية من بداية كل مناسبة يحييها الشيخ إلى آخرها، ولم يختلف احتفاء التنمية الثقافية بالمولد النبوي الشريف عن غيرها، حيث كانت الأغنية التي افتتح بها التهامي الحفل نظرًا لطلب الجمهور.

وشهد حفل محمود التهامي بسور القاهرة الشمالي إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا قبل انطلاقه، حيث حرص عدد كبير من محبي الشيخ محمود التهامي على حضور الحفل، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاستماع لمدح النبي صلى الله عليه وسلم.

 

الشيخ محمود التهامي

وقدم التهامي باقة من الأناشيد والابتهالات النبوية العطرة، في مزيج يجمع بين الأصالة والتجديد، ويعكس روح المناسبة بما تحمله من معاني المحبة والتسامح والسلام.

جمهور التهامي يعتلي سور القاهرة الشمالي للاستماع لأغانيه في احتفالية المولد النبوي (2)
جمهور التهامي يعتلي سور القاهرة الشمالي للاستماع لأغانيه في احتفالية المولد النبوي (2)

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز رسالتها الوطنية في حماية التراث المصري، وإبراز مكانته بوصفه ركيزة أساسية في صياغة الحاضر وبناء مستقبل يقوم على القيم الروحية والثقافية الأصيلة.

