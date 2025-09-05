الجمعة 05 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

محمود التهامي يبدع بـ"أكاد من فرط الجمال أذوب" في احتفال المولد النبوي (فيديو وصور)

محمود التهامي، فيتو
محمود التهامي، فيتو

أبدع الشيخ محمود التهامي في احتفال المولد النبوي بسور القاهرة الشمالي، الذي نظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي، بغناء الأنشودة الأقرب لقلوب جمهوره “أكاد من فرط الجمال أذوبُ”.

ويحرص جمهور المنشد محمود التهامي على طلب أغنية “أكاد من فرط الجمال أذوبُ” من بداية كل مناسبة يحييها الشيخ إلى آخرها، ولم يختلف احتفاء التنمية الثقافية بالمولد النبوي الشريف عن غيرها، حيث كانت الأغنية التي افتتح بها التهامي الحفل نظرًا لطلب الجمهور.

وشهد حفل محمود التهامي بسور القاهرة الشمالي إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا قبل انطلاقه، حيث حرص عدد كبير من محبي الشيخ محمود التهامي على حضور الحفل، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والاستماع لمدح النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ محمود التهامي

وقدم التهامي باقة من الأناشيد والابتهالات النبوية العطرة، في مزيج يجمع بين الأصالة والتجديد، ويعكس روح المناسبة بما تحمله من معاني المحبة والتسامح والسلام.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز رسالتها الوطنية في حماية التراث المصري، وإبراز مكانته بوصفه ركيزة أساسية في صياغة الحاضر وبناء مستقبل يقوم على القيم الروحية والثقافية الأصيلة.

