صلاح يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها أمام إثيوبيا، في مباراة الفريقين الليلة على ملعب استاد القاهرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

بحسب مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، فإن حسام حسن ينوي دخول المواجهة أمام إثيوبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي - محمود صابر - أحمد مصطفى زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

حسام حسن، فيتو

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

منتخب مصر بالأحمر أمام إثيوبيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت البرتقالي والجورب الأحمر.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر كل من مينا سامح اداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات، وشريف دري وشريف عبد العزيز ممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

