تصفيات كأس العالم، تعادل إيجابي بين الجزائر وبوتسوانا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الجزائر ضد بوتسوانا بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

سجل محمد الأمين عمورة هدف منتخب الجزائر في شباك بوتسوانا في الدقيقة 33، وتعادل تيبوجو كوبيلانج هدف بوتسوانا بمرمى الخضر في الدقيقة 43.

واحتسب حكم المباراة 12 دقيقة وقتا بدلا من الضائع في الشوط الأول.

تشكيل منتخب الجزائر ضد بوتسوانا

8 منتخبات لا تعرف طعم الهزيمة في تصفيات المونديال

وحتى الآن، هناك 8 منتخبات أفريقية لم تخسر في تصفيات كأس العالم 2026، وهي:

- منتخب مصر: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة

- منتخب السنغال: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة

- منتخب السودان: يشارك السنغال في المركز الثاني برصيد 12 نقطة

-منتخب الكاميرون: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة

- منتخب المغرب: يتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة

- منتخب كوت ديفوار: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة

- منتخب تونس: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة

- منتخب ناميبيا: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة

تُعد هذه المنتخبات قوية في القارة الأفريقية، وقد حققت نتائج جيدة في التصفيات حتى الآن.

