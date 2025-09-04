الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل منتخب الجزائر لمواجهة بوتسوانا في تصفيات مونديال 2026

منتخب الجزائر، فيتو
منتخب الجزائر، فيتو

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر عن تشكيل الخضر لمواجهة منتخب بوتسوانا، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب الجزائر ضد بوتسوانا 

8 منتخبات لا تعرف طعم الهزيمة في تصفيات المونديال

وحتى الآن، هناك 8 منتخبات أفريقية لم تخسر في تصفيات كأس العالم 2026، وهي:
- منتخب مصر: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة
- منتخب السنغال: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة
- منتخب السودان: يشارك السنغال في المركز الثاني برصيد 12 نقطة
-منتخب الكاميرون: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة
- منتخب المغرب: يتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة
- منتخب كوت ديفوار: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة
- منتخب تونس: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة
- منتخب ناميبيا: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة

تُعد هذه المنتخبات قوية في القارة الأفريقية، وقد حققت نتائج جيدة في التصفيات حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فلاديمير بيتكوفيتش بيتكوفيتش منتخب الجزائر الجزائر بوتسوانا

مواد متعلقة

مجموعة مصر، غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون 1/1 بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب ليبيا يقتنص فوزا ثمينا خارج ملعبه من أنجولا 0/1 بتصفيات المونديال

تصفيات كأس العالم 2026، إنجاز غير مسبوق ينتظر منتخب المغرب أمام النيجر

منتخب غانا يسقط في فخ التعادل مع تشاد بتصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 4-9-2025

سعر كيلو السكر اليوم

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة تخفيف العذاب عن أبي جهل لفرحته بمولد الرسول

هل يؤثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ الإفتاء ترد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads