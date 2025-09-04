تصفيات كأس العالم 2026، إنجاز غير مسبوق ينتظر منتخب المغرب أمام النيجر

أنهى منتخب المغرب تحضيراته داخل مجمع محمد السادس، استعدادًا لمواجهة النيجر، مساء غد الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

ورفع المدرب وليد الركراكي وتيرة التدريبات إلى حصتين يوميًا، قبل أن ينتقل الفريق للتدرب لأول مرة على استاد مولاي عبد الله بالرباط، في حصة مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

منتخب المغرب يستهدف العلامة الكاملة

ويستهدف المغرب من هذه المواجهة الاستمرار بالعلامة الكاملة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026، ليصبح المنتخب الأفريقي الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته، مع العلم بأنه خاض مباراة أقل من نظرائه في بقية المجموعات، نظرًا لانسحاب إريتريا.

كما أن الفوز على النيجر سيمنح منتخب أسود الأطلس بطاقة العبور المباشر للمونديال، وهو ما سيعني التأهل للمرة الثالثة على التوالي، لأول مرة في تاريخ مشاركات المغرب، بعدما سبق له الظهور في نسختين متتاليتين، عامي 1994 و1998، ثم 2018 و2022.

وفي حال تحقق ذلك، سيكون مونديال 2026 هو السابع في تاريخ المغرب.

ومن المنتظر أن يحضر مباراة المغرب والنيجر عدد كبير من أساطير الكرة المغربية، على غرار محمد تيمومي، مصطفى حجي وعبد الرزاق خيري، بدعوة خاصة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

