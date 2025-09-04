الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم 2026، إنجاز غير مسبوق ينتظر منتخب المغرب أمام النيجر

منتخب المغرب، فيتو
منتخب المغرب، فيتو

أنهى منتخب المغرب تحضيراته داخل مجمع محمد السادس، استعدادًا لمواجهة النيجر، مساء غد الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

ورفع المدرب وليد الركراكي وتيرة التدريبات إلى حصتين يوميًا، قبل أن ينتقل الفريق للتدرب لأول مرة على استاد مولاي عبد الله بالرباط، في حصة مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

منتخب المغرب يستهدف العلامة الكاملة

ويستهدف المغرب من هذه المواجهة الاستمرار بالعلامة الكاملة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026، ليصبح المنتخب الأفريقي الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته، مع العلم بأنه خاض مباراة أقل من نظرائه في بقية المجموعات، نظرًا لانسحاب إريتريا.

كما أن الفوز على النيجر سيمنح منتخب أسود الأطلس بطاقة العبور المباشر للمونديال، وهو ما سيعني التأهل للمرة الثالثة على التوالي، لأول مرة في تاريخ مشاركات المغرب، بعدما سبق له الظهور في نسختين متتاليتين، عامي 1994 و1998، ثم 2018 و2022.

وفي حال تحقق ذلك، سيكون مونديال 2026 هو السابع في تاريخ المغرب.

ومن المنتظر أن يحضر مباراة المغرب والنيجر عدد كبير من أساطير الكرة المغربية، على غرار محمد تيمومي، مصطفى حجي وعبد الرزاق خيري، بدعوة خاصة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب المغرب المغرب النيجر تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم

مواد متعلقة

منتخب مصر بالاحمر وإثيوبيا بالأخضر في تصفيات كأس العالم

بالقوة الضاربة، محرز يقود التشكيل المتوقع للجزائر ضد بتسوانا في تصفيات المونديال

تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام ليبيريا في تصفيات كأس العالم

قبل مواجهة الفراعنة، أرقام ونتائج إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة خوسيه ريبيرو

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

8 جنيهات ارتفاعًا في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

إرهاصات وبشائر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads