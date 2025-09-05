الجمعة 05 سبتمبر 2025
رياضة

الكاميرون يضرب إيسواتيني بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

الكاميرون، فيتو
الكاميرون، فيتو

فاز منتخب الكاميرون على نظيره إيسواتيني بنتيجة 3-0، في المباراة التي تجمعهما في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تشكيل الكاميرون ضد إيسواتيني 

الصورة

ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 

 يحتل منتخب الرأس الأخضر صدارة المجموعة الرابعة بـ16 نقطة والكاميرون ثانيًا برصيد 15 نقطة، ويأتي منتخب ليبيا ثالثا برصيد 11 نقطة، بينما يأتي منتخب أنجولا في المركز الرابع بـ7 نقاط، وفي المركز الخامس يقع منتخب موريشيوس برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير يقبع منتخب إسواتيني برصيد نقطتين. 

 

منتخب ليبيا يقتنص فوزا ثمينا خارج ملعبه من أنجولا 0/1 بتصفيات المونديال

حقق منتخب ليبيا فوزا ثمينًا خارج ملعبه على منتخب أنجولا بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل عز الدين المريمي هدف منتخب ليبيا في شباك أنجولا في الدقيقة 48.

8 منتخبات لا تعرف طعم الهزيمة في تصفيات المونديال

وحتى الآن، هناك 8 منتخبات أفريقية لم تخسر في تصفيات كأس العالم 2026، وهي:
- منتخب مصر: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة.
- منتخب السنغال: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة.
- منتخب السودان: يشارك السنغال في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.
-منتخب الكاميرون: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة.
- منتخب المغرب: يتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة.
- منتخب كوت ديفوار: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة.
- منتخب تونس: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة.
- منتخب ناميبيا: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة.

الكاميرون ايسواتيني الكاميرون وإيسواتيني تصفيات المونديال منتخب الكاميرون

