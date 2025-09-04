منتخب تركيا يفوز على جورجيا 3-2 في تصفيات كأس العالم 2026

فاز منتخب تركيا على نظيره جورجيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما في تصفيات كأس العالم على ملعب بوريس بايتشادزه.

أهداف مباراة تركيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم

سجل ثلاثية تركيا كل من؛ ميرت مولدر في الدقيقة 3 وكريم أكتورك "هدفين" في الدقائق 41 و52.

فيما جاء هدفي جورجيا عن طريق؛ زوريكو دافيتاشفيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقائق 63 و8+90.

تصفيات أوروبا لكأس العالم

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أوروبا لكأس العالم جاءت كالتالي:

هولندا × بولندا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 2

بلغاريا × إسبانيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 1

لوكسمبرج × أيرلندا الشمالية - 9:45 مساء | بي إن سبورت 4

سلوفاكيا × ألمانيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 3

ليشنتشتاين × بلجيكا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 5

