الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لقطات من الظهور الأول للجهاز الفني المؤقت للأهلي في مران الفريق

عماد النحاس وعادل
عماد النحاس وعادل مصطفى، فيتو

استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز.

وشهد مران الأهلي، اليوم، تواجد الجهاز الفني المؤقت للقلعة الحمراء بقيادة عماد النحاس والذي تولى المهمة خلفا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمى: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدوري الممتاز أنبي مران الاهلي خوسيه ريبيرو عماد النحاس

مواد متعلقة

تعرف على مدة غياب أشرف داري عن الأهلي

جراحة ناجحة للنيجيري ويليامز صنداي لاعب غزل المحلة

تشكيل سيدات الأهلي لمباراة رع في الدوري الممتاز

أمير عبد الحميد يعلق على انضمامه للجهاز الفني المؤقت بالنادي الأهلي

النحاس يكشف موقف عبد القادر وحقيقة تمرد لاعبي الأهلي

عماد النحاس يكشف تطورات إصابات لاعبي الأهلي خلال التوقف الدولي

الأهلي يعلن رسميا تشكيل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس

الأهلي يترقب عودة هذا الثلاثي للمشاركة مع الفريق عقب التوقف الدولي

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة خوسيه ريبيرو

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

8 جنيهات ارتفاعًا في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

إرهاصات وبشائر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads