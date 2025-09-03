النحاس يكشف موقف عبد القادر وحقيقة تمرد لاعبي الأهلي

كشف عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عن ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدا أن فترة التوقف الدولي ستكون فرصة مهمة لتجهيز اللاعبين المتاحين بدنيا وفنيا، مع إمكانية خوض مباراة ودية للحفاظ على نسق الفريق.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية: “الجهاز الفني بالكامل من أبناء النادي الأهلي ونعلم صعوبة المرحلة الحالية، لكن سنبذل أقصى ما لدينا لتعويض الفترة الماضية.

وواصل: "حتى لو كنا موجودين ليوم واحد فقط، فالأولوية دائما هي مصلحة النادي، مشددا على أن الجهاز الفني بدأ عمله بشكل رسمي عقب انتهاء فترة الإجازة، مع احترام جدول التدريبات الموضوع مسبقا، على أن تتم مناقشة توقيت المران في الأيام المقبلة.

وفيما يخص أحمد عبد القادر، قال النحاس: “من الوارد جدا أن يتواجد معنا في التدريبات خلال الأيام المقبلة، لكن القرار النهائي يحسم وفق رؤية النادي”.

وأضاف: “واجهنا في الفترة الماضية بعض الصعوبات مثل قلة التجانس، كنا نحتاج وقتا أطول ليزداد الانسجام بين اللاعبين، لكن التدريبات الأخيرة شهدت التزاما كبيرا وتنفيذا جيدا للتعليمات، وهو ما يمنحنا مؤشرات إيجابية للمرحلة المقبلة”.

وعن المنافسة في الدوري، شدد المدير الفني للأهلي على صعوبة الوضع الحالي بسبب ضغط المباريات وقلة عددها مقارنة بالمعتاد، مؤكدا أن جميع الفرق تبحث عن تجميع أكبر عدد من النقاط لضمان التواجد في المربع الذهبي.

واختتم النحاس تصريحاته بالتأكيد على أنه لا توجد أي أزمات بسبب بقاء بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء، موضحا أن رغبة كل لاعب في المشاركة أمر طبيعي، لكن في النهاية تبقى وجهة نظر الجهاز الفني هي الحاسمة.

