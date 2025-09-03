الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمير عبد الحميد يعلق على انضمامه للجهاز الفني المؤقت بالنادي الأهلي

أمير عبد الحميد،
أمير عبد الحميد، فيتو

أعرب أمير عبد الحميد، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الجديد، عن سعادته بالانضمام للجهاز الفني المؤقت للفريق، وذلك عقب رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو ومعاونيه.

وجاء انضمام أمير عبد الحميد بعد موافقة اتحاد الكرة على توليه المهمة بشكل رسمي، ليبدأ مرحلة جديدة مع القلعة الحمراء في إطار إعادة ترتيب الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

 

أول تعليق من أمير عبد الحميد

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: “أول مرة دخلت النادي الأهلي كان بالنسبة لي دا أول حلم بيتحقق وأنا طفل عنده 10 سنين، من وقتها وأنا كان عندي أحلام كتير أوي، أولها إني لبست تيشرت النادي ولعبت باسمه سنين كتير أوي.. حققت فيها بطولات وألقاب”.

وواصل: كل يوم ليا في النادي كان حبي ليه بيكبر وأحلامي بتكبر معايا.. أكبر أحلامي دي كانت إني حتى لو بعدت عن النادي الأهلي كلاعب إني أرجع له كمدرب لحراس المرمى.. النهاردة الحلم ده بيتحقق وعلى قد ما حسيت إن أحلامي اتحققت حاسس بمسؤولية كبيرة تجاه النادي اللي عشت واتربيت فيه واللي ليه الفضل عليَّ في كل اللي أنا وصلت له دلوقتِ".

وزاد: “جه اليوم اللي أرد فيه للنادي الأهلي الجميل ده وإن شاء الله أكون قد المسؤولية الكبيرة.. كل الشكر لكابتن الخطيب والمسؤولين في النادي الأهلي على ثقتهم فيا ودعمهم ليَّ”.

وأتم رسالته: “وكل الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة المهندس هاني أبو ريدة وكل أعضاء مجلس الإدارة لاتحاد الكرة وكل الشكر للكابتن حسين عبد اللطيف وكابتن عبد الستار صبري وكابتن كريم أيمن والجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر ٢٠٠٩ واللاعبين كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم ودعواتكم بالتوفيق لينا في اللي جاي”. 

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن عماد النحاس الذي تولي المهمة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنه في ضوء المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تم تعيين الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًّا للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد نجيب مدربًا مساعدًا، والكابتن عبد الرحمن عيسى مدربًا للأحمال، والكابتن أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين.

مدير فني: عماد النحاس.

مدرب عام: عادل مصطفى.

مدرب مساعد: محمد نجيب.

مدرب حراس مرمي: أمير عبد الحميد.

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امير عبد الحميد الأهلي النادي الأهلي خوسيه ريبيرو محمد يوسف

مواد متعلقة

النحاس يكشف موقف عبد القادر وحقيقة تمرد لاعبي الأهلي

عماد النحاس يكشف تطورات إصابات لاعبي الأهلي خلال التوقف الدولي

الأهلي يعلن رسميا تشكيل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس

الأهلي يترقب عودة هذا الثلاثي للمشاركة مع الفريق عقب التوقف الدولي

من زد لحرس الحدود، الأهلي يضرب استقرار الأندية الأخرى بسبب سياسة الاستدعاء

جلسة مرتقبة بين الجهاز الفني المؤقت للأهلي واللاعبين في مران الغد

مدرب المنتخب المغربي يطلب تقريرا عن إصابة أشرف داري لاعب الأهلي

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي بعد اكتماله

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

رئيس الزمالك الأسبق يناشد السيسي لإعادة أرض النادي في أكتوبر

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

كمال درويش: الأهلي تسيطر عليه مجموعة واحدة منذ 40 عاما، وهذه أزمة الزمالك

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads