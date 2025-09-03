أمير عبد الحميد يعلق على انضمامه للجهاز الفني المؤقت بالنادي الأهلي

أعرب أمير عبد الحميد، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الجديد، عن سعادته بالانضمام للجهاز الفني المؤقت للفريق، وذلك عقب رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو ومعاونيه.

وجاء انضمام أمير عبد الحميد بعد موافقة اتحاد الكرة على توليه المهمة بشكل رسمي، ليبدأ مرحلة جديدة مع القلعة الحمراء في إطار إعادة ترتيب الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

أول تعليق من أمير عبد الحميد

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: “أول مرة دخلت النادي الأهلي كان بالنسبة لي دا أول حلم بيتحقق وأنا طفل عنده 10 سنين، من وقتها وأنا كان عندي أحلام كتير أوي، أولها إني لبست تيشرت النادي ولعبت باسمه سنين كتير أوي.. حققت فيها بطولات وألقاب”.

وواصل: كل يوم ليا في النادي كان حبي ليه بيكبر وأحلامي بتكبر معايا.. أكبر أحلامي دي كانت إني حتى لو بعدت عن النادي الأهلي كلاعب إني أرجع له كمدرب لحراس المرمى.. النهاردة الحلم ده بيتحقق وعلى قد ما حسيت إن أحلامي اتحققت حاسس بمسؤولية كبيرة تجاه النادي اللي عشت واتربيت فيه واللي ليه الفضل عليَّ في كل اللي أنا وصلت له دلوقتِ".

وزاد: “جه اليوم اللي أرد فيه للنادي الأهلي الجميل ده وإن شاء الله أكون قد المسؤولية الكبيرة.. كل الشكر لكابتن الخطيب والمسؤولين في النادي الأهلي على ثقتهم فيا ودعمهم ليَّ”.

وأتم رسالته: “وكل الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة المهندس هاني أبو ريدة وكل أعضاء مجلس الإدارة لاتحاد الكرة وكل الشكر للكابتن حسين عبد اللطيف وكابتن عبد الستار صبري وكابتن كريم أيمن والجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر ٢٠٠٩ واللاعبين كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم ودعواتكم بالتوفيق لينا في اللي جاي”.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن عماد النحاس الذي تولي المهمة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنه في ضوء المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تم تعيين الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًّا للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد نجيب مدربًا مساعدًا، والكابتن عبد الرحمن عيسى مدربًا للأحمال، والكابتن أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين.

مدير فني: عماد النحاس.

مدرب عام: عادل مصطفى.

مدرب مساعد: محمد نجيب.

مدرب حراس مرمي: أمير عبد الحميد.

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

