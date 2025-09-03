عماد النحاس يكشف تطورات إصابات لاعبي الأهلي خلال التوقف الدولي

كشف عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي عن آخر المستجدات الخاصة بملف إصابات لاعبي الفريق، مؤكدا أن فترة التوقف الدولي الحالية ستكون مفيدة للغاية من أجل استعادة أكبر عدد ممكن من العناصر المصابة قبل استئناف المنافسات.

عماد النحاس يتحدث عن الإصابات

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية: “مروان عطية أصبح جاهزا ويتواجد مع منتخب مصر، وأتمنى له التوفيق مع المنتخب في مشوار التأهل إلى كأس العالم 2026”، مشيرا إلى أن إمام عاشور دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، فيما سيتم تقييم باقي المصابين خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المدير الفني أن بعض اللاعبين قد يكونون جاهزين للانضمام إلى التدريبات يوم 14 سبتمبر، بينما يحتاج آخرون لفترة أطول، لافتًا إلى أن الغيابات تتركز بشكل أكبر في خط الدفاع، وهو ما يجعل استغلال التوقف الحالي أمرًا ضروريًا لتجهيز الجميع.

وأشار النحاس إلى أن محمد شكري وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي، بينما يعد ياسين مرعي الأقرب للعودة يليه ياسر إبراهيم، في حين يعاني أشرف داري من إصابة خفيفة في العضلة الضامة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود تواصل مستمر مع محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي، تمهيدا لانضمامه إلى الفريق قريبا، مشددا على أن الهدف الرئيسي هو تجهيز جميع اللاعبين قبل عودة المنافسات الرسمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.