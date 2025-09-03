الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عماد النحاس يكشف تطورات إصابات لاعبي الأهلي خلال التوقف الدولي

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

كشف عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي عن آخر المستجدات الخاصة بملف إصابات لاعبي الفريق، مؤكدا أن فترة التوقف الدولي الحالية ستكون مفيدة للغاية من أجل استعادة أكبر عدد ممكن من العناصر المصابة قبل استئناف المنافسات.

 

عماد النحاس يتحدث عن الإصابات

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية: “مروان عطية أصبح جاهزا ويتواجد مع منتخب مصر، وأتمنى له التوفيق مع المنتخب في مشوار التأهل إلى كأس العالم 2026”، مشيرا إلى أن إمام عاشور دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، فيما سيتم تقييم باقي المصابين خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المدير الفني أن بعض اللاعبين قد يكونون جاهزين للانضمام إلى التدريبات يوم 14 سبتمبر، بينما يحتاج آخرون لفترة أطول، لافتًا إلى أن الغيابات تتركز بشكل أكبر في خط الدفاع، وهو ما يجعل استغلال التوقف الحالي أمرًا ضروريًا لتجهيز الجميع.

وأشار النحاس إلى أن محمد شكري وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي، بينما يعد ياسين مرعي الأقرب للعودة يليه ياسر إبراهيم، في حين يعاني أشرف داري من إصابة خفيفة في العضلة الضامة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود تواصل مستمر مع محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي، تمهيدا لانضمامه إلى الفريق قريبا، مشددا على أن الهدف الرئيسي هو تجهيز جميع اللاعبين قبل عودة المنافسات الرسمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عماد النحاس الأهلي منتخب مصر

مواد متعلقة

الأهلي يعلن رسميا تشكيل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس

الأهلي يترقب عودة هذا الثلاثي للمشاركة مع الفريق عقب التوقف الدولي

من زد لحرس الحدود، الأهلي يضرب استقرار الأندية الأخرى بسبب سياسة الاستدعاء

جلسة مرتقبة بين الجهاز الفني المؤقت للأهلي واللاعبين في مران الغد

مدرب المنتخب المغربي يطلب تقريرا عن إصابة أشرف داري لاعب الأهلي

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي بعد اكتماله

أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

رئيس الزمالك الأسبق يناشد السيسي لإعادة أرض النادي في أكتوبر

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

كمال درويش: الأهلي تسيطر عليه مجموعة واحدة منذ 40 عاما، وهذه أزمة الزمالك

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads