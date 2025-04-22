تنظيم يوم علمي بمستشفى الأحرار التعليمي في الشرقية

قال الدكتور سامح حسين عبد الحميد، المدير العام لمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه تم تنفيذ يوم علمي لهيئة الدواء المصرية لـ مشاركة التجارب الطبية المميزة داخل مركز علاج الأورام بمستشفى الأحرار التعليمي.

وأبرز عبد الحميد مشاركة فريق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، حيث قامت الصيدلانية الدكتورة آلاء عبد الغني، والدكتورة يمنى أحمد عبد القادر الصيدلانيتان الاكلينكيان بعرض إحدى الحالات المعقدة لعلاج مريض بسرطان القولون.

مريض مصاب بسرطان القولون

حيث تم إخضاع المريض إلى مراحل متتالية من استئصال جراحي للورم، وعلاج كيماوي وإشعاعي، والتى تمت بأعلى درجات الجودة الطبية والتكامل من التخصصات المختلفة.

وحازت الورقة المقدمة من على تقدير واستحسان جميع الحاضرين وخاصة لجنة التحكيم، والتى تقدمت بشهادة تقدير لأعضاء الفريق تقديرًا لجهدهم المبذول.

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