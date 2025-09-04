الخميس 04 سبتمبر 2025
بحث 72 شكوى في لقاءات لخدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يُسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

وعقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله 20 حالة، تم بحقها مع مديري الإدارات الخدمية بالمركز.

لقاءات السكرتير العام

كما عقد  كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله 17 حالة، ولقاء آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله 10 حالات، بحضور محمد فتحى رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلي الإدارات المعنية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد  أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  25 حالة، بحضور ممثلى الإدارات الخدمية بالمركز.

نوعيات الشكاوي بالقرب والمراكز

وتنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أوقاف الفيوم تحتفل بالمولد النبوي الشريف بحضور المحافظ

فرص عمل بالقطاع الخاص في لقاء محافظ الفيوم الدوري لخدمة المواطنين

 كما تم التوجيه بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

