جيران ضحية زوج والدته بالقليوبية: متزوج أمه عرفيا واعتاد التعدي على الطفل

إسعاف
إسعاف

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن المتهم اعتاد التعدي على الطفل بالضرب أكثر من مرة، مما تسبب له في إصابات سابقة كان الجيران على علم بها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم متزوج من والدة الطفل زواجًا عرفيًا، وأن الأخيرة كانت على علم بتعرض نجلها للاعتداءات المتكررة من زوجها، وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الشهود والجيران، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

مصرع طفل بعد علقة موت علي يد زوج أمه بالقليوبية

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع طفل يدعى “محروس. ر” 10 سنوات.

وعلى الفور شكل اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتبين أن المتهم يدعى “محمود. ع”، وهو زوج والدة المجنى عليه، وتعدى عليه بالضرب المبرح ما تسبب له في إصابات أودت بحياته.

وتمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها.

