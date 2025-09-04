الخميس 04 سبتمبر 2025
مقتل طفل على يد زوج أمه بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جريمة مأساوية، حيث لقي “محروس. ر”، 10 سنوات، مقتله، إثر تعدي زوج والدته عليه بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابته بعدة إصابات أودت بحياته.

 وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

محافظ القليوبية ونائب وزير النقل يبحثان مقترح إنشاء كوبري بديل لمزلقانيين بقليوب

معالجة الكثافات وتسليم الكتب، أبرز استعدادات تعليم القليوبية للعام الدراسي الجديد

مصرع طفل بعد علقة موت علي يد زوج أمه بالقليوبية

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بمصرع طفل يدعى “محروس. ر” 10 سنوات.

 

وعلى الفور شكل اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتبين أن المتهم يدعى “محمود. ع”، وهو زوج والدة المجنى عليه، وتعدى عليه بالضرب المبرح ما تسبب له في إصابات أودت بحياته.

وتمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها.

