الشرقية تحتفل بعيدها القومي الـ144 غدا

تنطلق غدا الجمعة، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية هذا العام، حيث سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة مباشرة على الهواء من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، عبر شاشات التليفزيون المصري، إيذانًا ببدء الاحتفالات الرسمية.

وقفة الزعيم احمد عرابى امام الخديوى

وتحتفل محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ144، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، إحياءً لذكرى وقفة الزعيم الوطني أحمد عرابي، ابن قرية هريّة رزنة التابعة لمركز الزقازيق، أمام خديوي مصر مطالبًا بالحرية والكرامة للشعب المصري.

مشروعات تنموية كبرى

وفي إطار خطة التنمية الشاملة، تشهد مراكز ومدن وقرى المحافظة افتتاح عدد 53 مشروعًا جديدًا في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليار جنيه، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

احتفالية فنية وثقافية متميزة برحاب جامعة الزقازيق

تقيم محافظة الشرقية احتفالية كبرى بمناسبة العيد القومي، تتضمن أوبريت غنائي وفني يقدمه شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة، وفقرات غنائية متنوعة يشارك فيها أبرز وألمع نجوم المحافظة وعرض فيلم تسجيلي يبرز قيمة محافظة الشرقية، وموقعها الجغرافي المتميز، والمقومات السياحية والرياضية التي تشتهر بها.

كما يرصد الفيلم إنجازات الجمهورية الجديدة والمشروعات التي تحققت على أرض المحافظة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تكريم الرموز وتخليد الشهداء

ويحتفي الفيلم أيضًا برموز وأعلام محافظة الشرقية في مختلف المجالات السياسية، العلمية، الثقافية والفنية، كما يسلّط الضوء على شهداء الواجب والوطن من أبناء المحافظة الذين ضحّوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداءً للوطن ودفاعًا عن أمنه واستقراره.

تهنئة من محافظ الشرقية

وبهذه المناسبة، يتقدم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى أبناء المحافظة الكرام، مؤكدًا أن الشرقية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ظل رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

