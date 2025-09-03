الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الشرقية: افتتاح 9 مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة سبتمبر الجاري

احتفالية المولد النبوي
احتفالية المولد النبوي الشريف،فيتو

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أقيمت بمسجد الزراعة بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية ورجال الأزهر والأوقاف ونواب البرلمان والمواطنين.

محافظ الشرقية ووفد من نقابة الموسيقيين في عزاء والدة الفنان خالد بيومي بالزقازيق (صور)

كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما قدمه للإنسانية

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما قدمه للإنسانية من قيم التسامح والإخاء، داعيًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة الوطن، فيما اختتمت الفعالية بابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم محمد سالم نالت استحسان الحضور.

احتفالية المولد النبوي الشريف،فيتو
احتفالية المولد النبوي الشريف،فيتو

أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية واستمرار العمل والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة، 

وهنأ المحافظ أبناء المحافظة بهذه المناسبة، مؤكدًا أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية واستمرار العمل والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار.

احتفالية المولد النبوي الشريف،فيتو
احتفالية المولد النبوي الشريف،فيتو

الاحتفال بالعيد القومي الـ144 للمحافظة

وفي إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ144 للشرقية، شهد المحافظ أيضًا الفقرات الفنية والغنائية التي قدمها الفريق الفني التعبيري بمركز شباب الزقازيق بحري نهبمحيط النصب التذكاري أمام ديوان عام المحافظة، والتي تتواصل أيام 3 و5 و7 سبتمبر الجاري لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.

العيد القومي للشرفية،فيتو
العيد القومي للشرفية،فيتو
العيد القومي للشرفية،فيتو
العيد القومي للشرفية،فيتو

افتتاح 9 مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 15 مليون و100 ألف جنيه

وثمّن الأشموني دور مديرية الشباب والرياضة في تنظيم الفعاليات والأنشطة، مشيدًا بأداء أعضاء الفرق الشبابية، لافتًا إلى أن سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 9 مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 15 مليون و100 ألف جنيه، لتقديم خدمات متميزة لأبناء الشرقية والمترددين على مراكز الشباب.

احتفاليه المولد النبوي الشريف أبرز احداث محافظة الشرقية العيد القومى لمحافظة الشرقية حازم الأشمونى اخبار محافظة الشرقية

