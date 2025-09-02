محافظ الشرقية يعلن الحصيلة الرسمية لحادث انقلاب أتوبيس الحسينية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية لحادث انقلاب أتوبيس بطريق سعود – الحسينية أمام عزبة الجامع، وقال إن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 28 آخرين.

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وتلقى المحافظ إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام يفيد بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين

ووجّه المحافظ الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعدم السماح بمغادرتهم المستشفى إلا بعد الاطمئنان على تماثلهم للشفاء، مشددًا على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية.

إنهاء الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح الدفن للمتوفى

كما أكد محافظ الشرقية سرعة إنهاء الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح الدفن للمتوفى، مقدمًا خالص العزاء لأسرته، وداعيًا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

