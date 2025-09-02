الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يعلن الحصيلة الرسمية لحادث انقلاب أتوبيس الحسينية

حوادث الطرق،فيتو
حوادث الطرق،فيتو

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية لحادث انقلاب أتوبيس بطريق سعود – الحسينية أمام عزبة الجامع، وقال إن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 28 آخرين.

إصابة 28 عاملا في انقلاب أتوبيس بالشرقية (صور)

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وتلقى المحافظ إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام يفيد بوقوع الحادث، حيث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين 

ووجّه المحافظ الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعدم السماح بمغادرتهم المستشفى إلا بعد الاطمئنان على تماثلهم للشفاء، مشددًا على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية.

إنهاء الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح الدفن للمتوفى

كما أكد محافظ الشرقية سرعة إنهاء الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح الدفن للمتوفى، مقدمًا خالص العزاء لأسرته، وداعيًا الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاة وإصابة ٢٩ شخصا بالشرقية أحدث إحصاءات حوادث الطرق حوادث محافظة الشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل إستعداداته لتصفيات شمال إفريقيا (صور)

بث مباشر للسجادة الحمراء لـ فيلم A House of Dynamite في مهرجان فينيسيا

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

لطلاب الدور الثاني، آخر موعد لتسجيل الرغبات علي موقع تنسيق الجامعات

تأجيل عمومية "شعبة محرري الفن" بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

قبل انطلاق الجولة السابعة، ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026

حلمي النمنم: بريطانيا والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية هبة الأباصيري (فيديو)

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بالرقم القومي

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

حقيقة قيام سائحة بوضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بأبو صير

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب عند السؤال عنه؟ الإفتاء ترد

حكم ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر على هيئة ضفائر

أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع شرعًا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads