"الغار" قرية سقطت من حسابات محافظ الشرقية

حالة من الاستياء العام يعيشها مواطني قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية من جراء ترك القرية بدون خدمات رغم عراقتها.

يقول سعيد عبد الله أحد أبناء القرية: “لدينا مشكلة في خط المياه، ضغط الشبكة ضعيف في المواسير، المياه سيئة جدا، كما أنه لا يوجد غاز داخل القرية، مع أن شركة الغاز استلمت المساحات وقامت بإجراء المقايسات وأشرت بالألوان على جدران القرية بأرقام ووضعت ورق على أبواب الشقق وللأسف لم يحدث شيء”.

واستكمل محمود عليوة :" مكتب بريد قرية الغار له قرار إحلال وتجديد، وللأسف المكتب محلك سر، ولحق به مكتب الشئون الاجتماعية أيضا، حيث صدر له إحلال وتجديد ونقل الخدمة إلى العصلوجي، وحدة الصحية مساحتها كبيرة ممكن توضع فيها وحدة إسعاف تخدم المنطقة وجوارها وتخدم مستشفى طارق علام للكلى.

القمامة تحتل مدخل القرية من الزقازيق والعصلوجى

وأضاف يسري إبراهيم: "لدينا طريق تملأه القمامة من عند مدخلنا من الزقازيق ومدخلنا من العصلوجي وللأسف عليه عمدان كهرباء ولكنها مظلمة من غير كشافات. وعندنا الكهرباء في الغار لاتصل إلى الأهالي في بيوتهم. اتحرقت الأجهزة الكهربائية في البيوت بسبب ضعف التغذية بالمحولات الموجودة".

الرشاح مكشوف أمام المدارس الابتدائية

وقال عيد مصطفى:" لدينا رشاح الزقازيق للصرف الصحي به مساحة مكشوفة منه أمام مدرسة الشهداء الابتدائية والغار الابتدائية وهي تمثل خطرا على أطفالنا". مطالبا بسرعة استكمال تغطيتها كصرف مغطى.

وبمواجهة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية حيث تتبعه تلك القرية، قال:"هناك تعليمات من محافظ الشرقية بضرورة الاهتمام بالقرى". وأكد أن قرية الغار تحظى باهتمام خاص حيث بها وحدة غسيل كلوي، كما أن مرافقها تعمل، وناشد المواطنين بالقرية التوجه إلى رئاسة المركز مباشرة لحل أي مشكلة تطرأ على القرية.

