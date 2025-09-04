افتتاح 6 مشروعات صرف صحي بالشرقية خلال الاحتفال بعيدها القومي

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز الزقازيق وأبو حماد وفاقوس وههيا والإبراهيمية، بتكلفة 368 مليون و500 ألف جنيه، جاهزين للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري.

الاحتفالات بالعيد القومي للشرقية

يأتي ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن مشروعات قطاع الصرف الصحي الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري هى ست مشروعات

صرف صحى لقرية خليل العزازي

وقال المحافظ: إن المشروعات الست هي: مشروع صرف صحي قرى البقلى والمشهدى وخلوة الحمار بمركز الزقازيق، والذي يشمل إقامة شبكات ومحطة رفع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحى قرية خليل العزازى بمركز الزقازيق بتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك محطة رفع صرف صحى كفر أبو نجم بمركز ابو حماد بتكلفة 21 مليون و200 ألف جنيه.

ولفت إلى أن من بين المشروعات مشروع صرف صحى قرية الحجاجية المستجدة بمركز فاقوس والذي يشمل إقامة شبكات ومحطة رفع صرف صحي بتكلفة 44 مليون و300 ألف جنيه، ومحطة معالجة قرية حوض نجيح بمركز ههيا بطاقة تصميمية 6000م3/يوم وبتكلفة 125 مليون جنيه، بالاضافة الى محطة معالجة قرية السدس بمركز الإبراهيمية بطاقة تصميمية 5000م3/يوم وبتكلفة 113 مليون جنيه.

افتتاح 53 مشروع تنموى بمختلف المراكز

وأوضح المحافظ، أنه خلال الشهر الجاري وضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي سيتم افتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة مليار جنية بمختلف المراكز والمدن في قطاعات الصحة والطرق والنقل والأبنية التعليمية والصرف الصحي والأزهر والأوقاف والشباب والرياضة والإدارة المحلية والدعم الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.