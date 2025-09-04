محافظ الشرقية: افتتاح 25 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 25 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية بتكلفة 464 مليونا و200 ألف جنيه جاهزين للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري.

وجاء ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين، أوضح المحافظ أن مشروعات قطاع الأبنية التعليمية الجاهزة للافتتاح خلال الشهر الجاري.

وأفاد المحافظ بان تلك المشروعات منها أعمال إحلال جزئي وصيانه بمدرسة الزهراء للتعليم الاساسي رقم 2 بمركز الزقازيق ب 12 فصلا وبتكلفة 24 مليون جنيه وتوسعات بمدرسة جزيرة مطاوع بمركز أولاد صقر بـ17 فصلا وبتكلفة 7 ملايين جنيه وبالمدرسة الثانوية الجديدة بنات بمركز بلبيس ب 8 فصول وبتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه، وأعمال توسعات وصيانة بمدرسة الزوامل للتعليم الأساسي بـ 17 فصلا وبتكلفة 10 ملايينو700 ألف جنيه وصيانة بمدرسة الزوامل للتعليم الأساسي بعدد 29 فصل وبتكلفة 11 مليون جنيه، مضيفا انه تم إنشاء جديد لمدرسة شحته زايد حمدان للتعليم الأساسي بمركز بلبيس ب 22 فصل وبتكلفة 31 مليونا و700 ألف جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بمركز بلبيس بعدد 16 فصلا وبتكلفه 22 مليونا و700 ألف جنيه ولمدرسة فوزي السيد الدهشوري بركات للتعليم الأساسي بمركز بلبيس بعدد 11 فصلا وبتكلفة 28 مليونا و700 ألف جنيه ولمدرسة الحاج علوان إسماعيل شحاتة بمركز بلبيس بعدد 16 فصل وبتكلفه 24 مليونا و700 ألف جنيه وعزبه السعيد للتعليم الأساسي بمركز بلبيس بعدد 11 فصلا بتكلفة 31 مليونا و200 ألف جنيه.

إحلال وتجديد المدارس منها ههيا الإعدادية

كما انتهت أعمال إحلال جزئي وصيانه لمدرسة ههيا الإعدادية بنين بمركز ههيا بعدد 16 فصل وبتكلفة 14 مليونا و500 ألف جنيه. توسعات بمدرسة المحمودية للتعليم الأساسي بمركز ههيا بعدد 17 فصل وبتكلفة 13 مليونا و700 ألف جنيه وإنشاء جديد لمدرسة الهيصمية للتعليم الاساسي بمركز فاقوس بـ 11 فصلا وبتكلفه 14 مليونا و800 ألف جنيه، أعمال إحلال جزئي وصيانة لمدرسة منشأة أبو عمر للتعليم الاساسي بمركز الحسينيه بـ 28 فصلا وبتكلفة 20 مليون جنيه بالاضافة إنشاء جديد لمدرسة القطاويه الإبتدائية بمركز ابو حماد ب 16 فصلا وبتكلفة 18 مليونا و400 ألف جنيه.

افتتاح المشروعات التعليمية

وتمت أعمال إحلال جزئي وصيانه لمدرسة الشهيد محمد وحيد الابتدائية بمركز منيا القمح بـ 9 فصول وبتكلفه 18 مليون جنيه وتوسعات بمدرسة الملك فهد الرسمية للغات بمركز منيا القمح بـ 29 فصلا وبتكلفة 20 مليون جنيه وإحلال كلي لمدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بمركز الزقازيق بـ 3 فصول وبتكلفه 8 ملايين و300 ألف جنيه. إحلال جزئي لمدرسة عمرو بن العاص الإبتدائية بقرية الحبش بمركز الإبراهيمية بـ 10 فصول وبتكلفة 16 مليونا و400 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه خلال الشهر الجاري وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقررافتتاح 53 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة مليار جنية بمختلف المراكز والمدن في قطاعات الصحة – الطرق والنقل والأبنية التعليمية والصرف الصحي والأزهر والأوقاف والشباب والرياضة والإدارة المحلية والدعم الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.