أستاذ دراسات إسرائيلية: أبو مازن لديه فرصة ثمينة لنقل اجتماع الأمم المتحدة من أمريكا

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة الإسكندرية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن رفض واشنطن منح تأشيرات لمسئولين فلسطينيين وحرمانهم من حضور اجتماع الأمم المتحدة، هو حماقة من جانب الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، فضلا عن أن هذه الخطوة تمثل استفزازا لمشاعر العرب وانحياز أمريكى جديد يضاف إلى الانحياز السافر للعدوان الإسرئيلى على قطاع غزة فى حرب إبادة يمارسه الكيان ضد الشعب الفلسطيني.

العم سام يدير ظهره لتأييد 150 دولة للحق الفلسطيني

وأكد أنور فى تصريح لـ"فيتو"، أن “العم سام يعطينا درسا آخر بعد أن وجه لنا دروسا عن حقوق الإنسان والديمقراطية وهو الآن يدير ظهره لما يحدث فى فلسطين، وأيضا للأغلبية المكونة من 150 دولة تعترف بفلسطين وتطالب بوقف الحرب فى قطاع غزة، وبالتالى الموقف الأمريكي بمنع التأشيرات عن الوفد الفلسطيني للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ربما يضر بالمصالح الأمريكية وبصورتها التى تحاول الترويج والدعاية لها عبر وسائل الإعلام العالمية”.

فضح المخطط السياسي لتهجير الفلسطينيين

ولفت إلى أن هذا الإجراء الأمريكي سوف يقابله دعوة أبو مازن لزيارة المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمطالبة بنقل الجمعية العامة لمكان آخر، وقد تكرر الأمر من قبل مع ياسر عرفات عندما ألقى خطابه التاريخي فى المقر الأوروبي، وبالتالى التصرف الأمريكى يسىء للولايات المتحدة الأمريكية وفى نفس الوقت يفضح المخطط السياسي لـ تهجير الفلسطينيين بغض النظر عن كونهم تابعين لحماس أو غيرها، فالمشكلة مع العرب ككل وليس الفلسطينيين وحدهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.