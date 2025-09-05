الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ دراسات إسرائيلية: أبو مازن لديه فرصة ثمينة لنقل اجتماع الأمم المتحدة من أمريكا

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة الإسكندرية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن رفض واشنطن منح تأشيرات لمسئولين فلسطينيين وحرمانهم من حضور اجتماع الأمم المتحدة، هو حماقة من جانب الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، فضلا عن أن هذه الخطوة تمثل استفزازا لمشاعر العرب وانحياز أمريكى جديد يضاف إلى الانحياز السافر للعدوان الإسرئيلى على قطاع غزة فى حرب إبادة يمارسه الكيان ضد الشعب الفلسطيني.

العم سام يدير ظهره لتأييد 150 دولة للحق الفلسطيني 

وأكد أنور فى تصريح لـ"فيتو"، أن “العم سام يعطينا درسا آخر بعد أن وجه لنا دروسا عن حقوق الإنسان والديمقراطية وهو الآن يدير ظهره لما يحدث فى فلسطين، وأيضا للأغلبية المكونة من 150 دولة تعترف بفلسطين وتطالب بوقف الحرب فى قطاع غزة، وبالتالى الموقف الأمريكي بمنع التأشيرات عن الوفد الفلسطيني للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ربما يضر بالمصالح الأمريكية وبصورتها التى تحاول الترويج والدعاية لها عبر وسائل الإعلام العالمية”.

فضح المخطط السياسي لتهجير الفلسطينيين 

ولفت إلى أن هذا الإجراء الأمريكي سوف يقابله دعوة أبو مازن لزيارة المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمطالبة بنقل الجمعية العامة  لمكان آخر، وقد تكرر الأمر من قبل مع ياسر عرفات عندما ألقى خطابه التاريخي فى المقر الأوروبي، وبالتالى التصرف الأمريكى يسىء للولايات المتحدة الأمريكية وفى نفس الوقت يفضح المخطط السياسي لـ تهجير الفلسطينيين بغض النظر عن كونهم تابعين لحماس أو غيرها، فالمشكلة مع العرب ككل وليس الفلسطينيين وحدهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الا مم المتحدة الإدارة الامريكية الوفد الفلسطيني الجرئم الاسرائيلية النحياز الامريكى

مواد متعلقة

خبير استراتيجي: لدى فلسطين 3 خيارات للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تحذر من تفشي الكوليرا والأمراض المعدية في السودان

الأمم المتحدة: 76 ألف فلسطيني نزحوا نحو ساحل غزة والوضع الإنساني يتدهور

الأمم المتحدة: مصر تتحمل مسؤولية كبيرة من أجل استقرار المنطقة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أسعار الخضار اليوم، الليمون والبصل يواصلان الانخفاض وارتفاع الفلفل والباذنجان

سعر السمك اليوم، قفزة جديدة في 5 أصناف أكبرها البوري وأقلها البلطي

لا خسارة رسمية، أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

تنسيق المرحلة الثالثة، موعد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب

الفراعنة أعلى بـ 1272 ضعف، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وإثيوبيا قبل مواجهة الليلة

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تحدي الصعاب، طريق بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads